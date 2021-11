TÜBİTAK personel işe alma, atama ve yükselme esasları değişti

(5) Genel Not Ortalaması 4,00 üzerinden belirlenir. Üniversite not sistemleri 100'lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4'lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun not dönüşüm tablosu kullanılır.

(6) Adayın yurtdışındaki bir üniversiteden mezun olması durumunda (10.000/Üniversite Yerleştirme Sıralaması) puan katkısı ve Lisans Genel Not Ortalaması yerine, Times Higher Education (THE), U.S. News Best Global Universities Rankings ve QS World University Rankings sıralamaları dikkate alınarak Başkan tarafından belirlenen listede yer alan puan katkısı kullanılır. İlgili liste, üniversite sıralamaları dikkate alınarak her yıl Başkan tarafından güncellenir. Listede yer almayan üniversitelerden başvuru kabul edilmez.