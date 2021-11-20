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8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

1200 ayakkabı üreticisiyle Türkiye'nin ve dünyanın her yerine ihracat yapan Gaziantepli ayakkabı üreticileri 8 bin lira maaş ile çalıştıracak kalifiyeli eleman bulamadıklarını söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 20 Kasım 2021 10:21
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8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

'EL İŞÇİLİĞİYLE YAPIYORUZ'

Ayakkabı üreticisi Reşit Köse, "Yaklaşık 30 yıldır ayakkabı sektöründeyim ve yine 15 yıldır imalat konusunda çalışmalar yapıyorum. Ayakkabı yapımı için önce kesim bölümünden derisini alıyoruz ve deriler kesiliyor. Ondan sonra saya bölümü dediğimiz bölümde dikiliyor. Daha sonra taban yapıştırılıyor. Son olarak temizlik bölümüne geliyor ve böylelikle ayakkabı imal edilmiş oluyor. Biz ayakkabının çoğu aşamasını el işçiliğiyle yapıyoruz ve daha kaliteli ürün elde etmiş oluyoruz" dedi.

İstanbul'un ardından Türkiye'nin en çok ayakkabı üretiminin yapıldığı Gaziantep'te kalifiyeli eleman sıkıntısı yaşanıyor. Çeşitli bölümlerde çalıştıracak eleman bulamamaktan şikayet eden ayakkabı üreticileri, 8 bin liraya kadar maaş vermelerine rağmen eleman bulamadıklarını belirtti.

'DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNE GÖNDERİYORUZ'

Dünyanın birçok ülkesine ayakkabı ihracatı yaptıklarını ifade eden Köse, "Dürüst olmak gerekirse elhamdülillah bizim işlerimiz iyi. Ancak dolar kurunun dengesiz olması, ham maddeye ister istemez artış olarak yansıyor. Ham maddeye yansıdığı zamanda bizleri biraz olumsuz etkiliyor ve ne yapacağımıza tam olarak karar veremiyoruz. Ama siparişlerimiz var bu nedenle üretimi durduramıyoruz. Çünkü en azından tedariki karşılamamız gerekiyor. Hem yurtiçi hem de yurtdışına ürün satıyoruz. Şuanda Arap ülkeleri başta olmak üzere Afrika, Orta Doğu ülkelerine ihracat yapıyoruz. Örnek olarak Cezayir, Irak, Azerbaycan, Rusya gibi ülkelere ayakkabı ihracatı yapıyoruz. Yurtiçinde de daha çok İstanbul, Şırnak, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman gibi Türkiye'nin her yerine de satış gerçekleştiriyoruz. Ben ürün yetiştiremiyorum. Siparişlerim çok fazla hatta müşterilerimiz durmadan ürünlerin ne zaman gönderileceği konusunda bizleri arıyor. İş yok dersek yalan olur" şeklinde konuştu.

'AYLIK 8 BİN LİRAYA İŞÇİ BULAMIYORUZ'

Aylık 8 bin lira maaş vermelerine rağmen işçi bulamadıklarından şikayet eden Köse, "İşçi bulma konusunda gerçekten çok mağduruz. Türkiye'de işsizlik verileri açıklanıyor ama gerçekten biz ayakkabıcılar her dalda işçi bulma sorunu yaşıyoruz. Çünkü yeni kalifiye eleman bulunmuyor. Şuanda Gaziantep Ayakkabıcılar Sanayi Sitesinde her dalda, her bölümde elemana ihtiyaç var. Gerçekten şuanda ciddi anlamda bir işçi bulma sorunu yaşıyoruz. İşçi bulamamızdaki en büyük sorun ayakkabı sektörü bir meslek dalı. Mesleki Liselerde normal şartlarda ayakkabı sektörüne ehemmiyet verilmiyor bu yüzdende sektörün kalifiye eleman bulma konusunda sorun oluyor. Kalifiye elemanlar ortalama haftalık olarak bin 500 TL alıyorlar. Hatta haftalık 2 bin TL'ye yakın ücret alan elamanlarımız var. Aylıkları ortalama olarak 5 ila 8 bin TL arasında değişiyor. Elinden iş gelen, biraz daha iyi iş yapan, işini seven herkes bu sektörde para kazanabiliyor. Şuanda 5 ila 8 bin arasında ücret vermemize rağmen kalifiye eleman bulamıyoruz. İyi bir sayacı olsa haftalık 2 bin TL, iyi bir kesici olsa haftalık bin 500 TL'den az para almaz. Bu sorunu sadece biz ayakkabı sektöründekiler değil, diğer sektördeki işverenler de yaşıyor" diye konuştu.

#İstanbul#Gaziantep#işçi#kunduracı
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