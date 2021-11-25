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Aşı yolu bahane dolu, 'unuttum' 'vaktim yok' 'grip oldum'

Sağlık Bakanlığı'nın il ve ilçelerde oluşturduğu ekiplerin, eksik aşı olanlar üzerindeki çalışması çarpıcı sonuçlar verdi. Sırası geldiği halde aşı olmayanların cevapları en çok 'unuttum', 'vaktim yok, yoğunum', 'grip oldum' şeklinde oldu. Aşının koronavirüsle mücadeledeki öneminin anlatıldığı kişilerin bazıları da ikna ediliyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 25 Kasım 2021 09:27
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Aşı yolu bahane dolu, 'unuttum' 'vaktim yok' 'grip oldum'

Sağlık Bakanlığı ekipleri, eksik aşısı olanlara ulaşarak dozlarını tamamlamaları önerisinde bulunurken hiç aşı olmayan vatandaşlara da nedenlerini soruyor. İl ve ilçe düzeyinde kurulan çalışma ekipleri, günde 50 kişiye telefonla ulaşıyor. Dozu eksik olan vatandaşa hatırlatma yapılırken, dozlarını tamamlamaları öneriliyor. Aşıya gitmeyenler en çok 'Unuttum', 'Vaktim yok, yoğunum', 'Grip oldum' gibi bahanelere sığınıyor.

HEM SAHADA HEM MASA BAŞINDA MÜCADELE

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 56 milyonu aşarken ikinci dozlarda 50 milyon geçildi. 12 milyona yakın kişi de üçüncü doz aşısını yaptırdı. Söz konusu sayıları artırmak için Sağlık Bakanlığı sahada seferberliği sürdürürken bir yandan da masa başında çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda, il ve ilçe sağlık müdürlükleri bünyesinde çalışma ekipleri oluşturuldu. İletişim merkezi kanalıyla aşısı eksik ve sıraları gelmesine rağmen henüz aşı olmayan kişiler aranarak aşı olmaları öneriliyor.

Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi son sürat devam ederken, umutla beklenen haber Almanya'dan geldi. 'Süper aşı' olarak da anılan çalışmanın ilk sonuçları yayınlandı. İşte dünyayı şaşkına çeviren sonuçlar...

AİLE HEKİMLERİ DE DESTEK VERİYOR

Görevliler günde ortalama 50 kişiyi arıyor. Birinci aşısını olmuş ikinci aşısına, ikinci aşısını olmuş üçüncü aşısına çağrılıyor, gitmeyenlere nedenleri soruluyor. Kişiler en çok "vakit bulamadık", "unuttuk", grip oldum", "yoğun çalışıyorum", "vaktim yok" gibi cevaplar veriyor. Dozu eksik olan vatandaşa hatırlatma yapılırken, aşının önemi de anlatılıyor. Bazı durumlarda ilçe sağlık ekiplerinin, aile hekimlerinden destek aldığı ifade ediliyor. Konuşmanın 4-5 dakika arasında değiştiği vurgulanıyor.


Kafası karışıklar için 'aşı rehberi'

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısı olmayı erteleyenlerin doğru bilgiyle buluşturulması ve bilinçli karar verebilmelerinin sağlanması için sağlık personelinin izlemesi gereken yolun anlatıldığı "Aşı İletişimi Rehberi" hazırladı. Rehber, ülke genelinde görev yapan sağlık personeline ulaştırılmak üzere 81 ile gönderildi. Ayrıca dijital ortamda ve internette kullanılması için rehberdeki bilgiler çerçevesinde eğitim videosu da bulunuyor. Rehberde, sağlıkçılara şu tavsiyelerde bulunuldu: "İnsanlarla iletişim kurma yolunuz konuşmak, kaygılarını öğrenmek, empatiyle yaklaşmaktır. İçtenlikle dinlemek, karşınızdaki kişiye kendisinin kabul edildiğini hissettirecektir. Karşınızdaki kişi kabul edildiğini hissettikten sonra bilimsel veriler ışığında yapacağınız açıklamalar yerine ulaşacaktır." Rehberde, beden dili, yüz ifadesi, jest ve mimiklerin yapılan konuşmadan daha etkili olduğu vurgulanarak, etkili iletişim için görüşme yapılan kişiyle karşı karşıya durulması, göz teması kurulması, kişinin aktif şekilde dinlenmesi gerektiği kaydedildi. Kovid-19 aşısı yaptırmayı erteleyenlerin sorularının dinlenmesi ve anlaşılır şekilde cevaplanmasının önem taşıdığı bildirilen rehberde, bu kişilere endişelerinin anlaşıldığının hissettirilmesi gerektiği belirtildi. Rehberde, kararsız olanlara "Aşı sevdiklerinizle güvenle bir araya geleceğiz, sevdiğimiz etkinlikleri yapmaya dönebileceğiz." hatırlatmasının yapılması istendi.

Yasemin Asan

#aşı yolu# bahane# grip oldum
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