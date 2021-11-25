T hücrelerini hedefleyen ilk koronavirüs aşısının sonuçları

Nature adlı bilimsel dergide yayımlanan ve Almanya'daki Tübingen Üniversitesi tarafından geliştirilen CoVac-1 adlı aşının klinik denemelerinin sonuçları, Covid-19'a karşı uzun süreli korunma hususunda olumlu sonuçlar verdi.

T HÜCRELERİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDE BİRKAÇ YIL KALABİLİR

Bilim insanları aşının, bağışıklık sisteminde antikor üretimi yerine T hücrelerinin oluşumunu tetiklediğini açıkladı. Antikor seviyeleri aylar içinde azalırken, T hücreleri kan dolaşımında birkaç yıl kalma yeteneğine sahip.

Çalışmanın yazarları, "Covid-19 bağışıklığının uyarılması, aşı geliştirmenin ana hedefidir. Doğuştan veya edinilmiş Hafıza B hücresi eksiklikleri olan hastalar için özellikle önemlidir. Sonuncusu, hastalık veya tedaviye bağlı immunoglobulin eksikliği olan kanser hastalarında ortaya çıkar" açıklamasını yaptı.

T HÜCRELERİ İLE ANTİKORLAR ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

Vücudun patojenlere (bakteri ya da virüslere karşı doğuştan sahip olduğu bağışıklık mekanizmalarının yetersiz kaldığı durumlarda, kazanılmış (edinilmiş) bağışıklık sistemi devreye giriyor.

Kazanılmış bağışıklık sistemini ise 3 ana çeşit lenfosit hücresi oluşturuyor: B hücreleri, T hücreleri ve doğal öldürücü lenfositler (NK hücreleri).

B hücreleri antikor olarak bilinen molekülleri oluşturuyor ve virüsle savaşta ilk önce devreye giriyor.

Antikor proteinlerinin varlığı vücudun daha önce o hastalıkla karşılaştığını ve mücadele etmeyi öğrendiğini gösteriyor. T hücreleri ise antikorların ardından geç bir bağışıklık tepkisi olarak ortaya çıkıyor. Antikorlar kadar hızlı hareket edemeyen bu hücreler bir enfeksiyonu kontrol etmek ve semptomları azaltma konusunda önemli bir rol oynuyor.

"T-HÜCRESİ YANITI ANTİKORLARDAN ÇOK DAHA GÜÇLÜ"

Diğer taraftan, bu yılın başlarında deneysel aşıyı yaptıran 36 kişiden alınan birinci aşama deneme verileri, CoVac 1'in güvenli olduğunu ve güçlü bir bağışıklık tepkisi üretebileceğini gösterdi.

Bilim insanları, CoVac-1 ile elde edilen T hücresi oranın "Covid-19 enfeksiyonundan sonra ve ayrıca onaylanmış aşılarla aşılamadan sonra tespit edilenleri aştığını" açıkladı.

BİONTECH/PFIZER AŞISINDAN 3,5 KAT DAHA GÜÇLÜ YANIT ÜRETTİ

Veriler, tek doz halinde uygulanan aşının, Pfizer/BioNTech aşısına göre 3,5 kat ve AstraZeneca aşısına göre 20 kat daha fazla T hücresi ürettiğini gösterdi.

Öte yandan, araştırmacılar "Aşı kaynaklı T hücresi tepkisi, corona virüsün hali hazırda dolaşımda olan endişe verici varyantlarından etkilenmedi" değerlendirmesinde bulundu.

DENEMEYE KATILAN KİMSE HENÜZ COVİD-19'A YAKALANMADI

Bilim insanları, çalışma küçük olsa da sonuçların umut verici olduğunu belirterek, klinik denemelerde kimseninin T hücre aşısını takip eden üç ay içinde Covid-19 için pozitif test yapmadığını açıkladı.

Araştırmacılar, CoVac 1'in şu anda onaylanmış aşıların yanı sıra, özellikle yaşlılar ve bağışıklığı baskılanmış olanlar için etkili bir tamamlayıcı aşı olacağını aktardı.