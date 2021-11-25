Fatih Erbakan: İyi Parti'nin başını çekeceği 3. bir ittifaka destek verebiliriz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Erbakan, bazı muhalefet partileri arasında tartışılan 3'üncü ittifaka yönelik konuştu.

Erbakan, ittifak konusunda aceleci olmadıklarını, seçmenin kendilerine her iki ittifaka da yakıştırmadığını söyledi.

"SAĞ PARTİLERDEN OLUŞAN 3'ÜNCÜ BİR İTTİFAKA DESTEK VEREBİLİRİZ"

Sağ partilerden oluşan 3'üncü bir ittifaka destek verebileceklerini sözlerine ekleyen Erbakan, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sağ partilerden oluşan 3'üncü bir ittifaka destek verebiliriz. Herhalde millet, seçmen bizi hiçbir ittifaka yakıştıramıyor. Öyle olunca biz de kendimiz sanki girsek daha avantajlı, etkili olacak gibi düşünüyoruz. Gerçi tabii her siyasi partinin gönlünde yatan odur. Kendi gücüyle, kendi ismiyle. Eğer biz kendimiz girip de kendimiz parti olarak bir başkan adayı çıkaracak olursak o zaman bunun tabii partinin genel başkanı olması son derece doğal.