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Gezmeye korkar olduk! Psikopatlar sokakata kol geziyor

Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla öldürülmesinin ardından birçok benzer olay yaşandı. Bu saldırılar, insanları sokakta gezmeye korkar hale getirdi. Metroda kadınlara bıçak çeken zanlının tutuklanma talebini yazan savcının sözleri durumu özetliyor: Sokaklar, metrolar korku değil, güven dolu olmalı.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 26 Kasım 2021 07:05
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Gezmeye korkar olduk! Psikopatlar sokakata kol geziyor

Ataşehir'deki samuray kılıçlı vahşetin bir benzeri her an tekrarlanabilir! İstanbul'da metroya bıçakla binen 20 suçtan sabıkalı adam, kadın yolcuya saldırdı. Antalya'da kızların kavgasında bıçaklar konuştu. Satırla sağlık ocağına dalan kişi, her yeri parçaladı. Bursa'da, bıçaklı Afgan'ın takip ettiği genç kız son anda kurtuldu.

AFGAN, GENÇ KIZIN PEŞİNE TAKILDI

Bursa Nilüfer'de ikamet eden 19 yaşındaki M.Ş.G, önceki gün 21.00 sularında işten çıkıp evine doğru yürümeye koyuldu. Genç kız, Görüklü Mahallesi'nden geçtiği sırada tanımadığı bir erkek tarafından takip edildiğini anladı. Sık sık arkasını kontrol eden kız, şüphelinin elinde bıçağa benzer bir cisim gördü. Oturduğu binanın kapısına geldiğinde hemen polisi aradı. Bunun üzerine şahıs bölgeden uzaklaştı. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis, çevrede yaptığı araştırmalar sonucu Afganistan uyruklu M.D'yi (26) zeytinlikte saklanırken yakaladı. Elindeki cismin bıçak olmadığı anlaşılan şahıs, sınır dışı edilmek üzere savcılık talimatıyla İl Göç İdaresine teslim edildi.

LİSELİ KIZLARIN BIÇAKLI KAVGASI

Antalya Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde çekilen bir görüntü seyredenleri üzdü. İki farklı lisede okuyan kız öğrenciler, bir parkta birbirine düştü. Tekme tokat kavga eden kızlardan biri, olayı büyütüp ekmek bıçağı çekti. Bunu gören bir erkek öğrenci ise kızın kolunu tutup bıçağı almaya çalıştı. Bir süre direnen kız, sonunda teslim oldu. Erkek öğrenci, elinden yaralanmasına rağmen bıçağı alıp kan akmasını engelledi. Öte yandan, bu yaşanılanlar başka bir öğrenci tarafından kameraya alındı.

METRODA DEHŞET

İstanbul Kadıköy-Tavşantepe metrosunda önceki gün korku dolu anlar yaşandı. Metro, Bostancı İstasyonu'na yaklaştığı sırada bir kişi, kadın yolculardan Nilgün Damgacı ile tartışmaya başladı. Olaya kadının kızı Senanur Damgacı da müdahil olunca şahıs, belinden ekmek bıçağını çıkarıp "Gelsene buraya. Senin yüzünü keserim. Suratını dağıtırım" şeklinde tehditler savurdu. Olay, şüphelinin durakta inmesiyle sonlandı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Emrah Y'yi (32) gece evinden operasyonla aldı. Uyuşturucu, adam yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve mala zarar verme suçlarından toplam 20 suç kaydı olan zanlı "Bir kadını 'Maskenizi düzgün takın' diye uyardım. 'Kapatmayacağım' şeklinde karşılık verdi. Oradan başka bir kadın kızıyla birlikte araya girdi. Kız karnıma dönerek tekme attı. Annesi de saldırdı. Hakaret ettiler, aynı sözlerle karşılık verdim. Herkes bana bağırıyordu. Kendimi korumak için bıçak çıkardım. Kapıdan çıkarak kendimi kurtardım. Üç kadından da şikayetçi olacağım" şeklinde ifade verdi. Adliyeye sevk edilen Emrah Y, 'bütün kadınların özgürce sokakta dolaşma haklarına saldırdığı' gerekçesiyle tutuklandı.

Yaşadıklarını anlatan Senanur Damgacı ise şunları söyledi: Metroda bir kadın cilt rahatsızlığı sebebiyle maskesini biraz aşağı indirmek zorunda kaldı. Saldırgan şahıs, kadına hakaret ederek söylenmeye başladı. Karşısındaki kadın cevap vermedikçe adam daha fazla üzerine gitti. Annem ile ben de kendisini ikaz ettik. Sonra bize döndü. Bıçakla üstüme yürüdü. Kick boksçuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk. Beş altı defa acil durum düğmesine bastım. Hiçbir cevap gelmedi. Sonra güvenlik görevlisi içeri girdi ancak sonra saklandı. Ondan da şikayetçiyim.

SAĞLIK OCAĞINA SATIRLA SALDIRDI

İstanbul'da bulunan bir aile sağlığı merkezinde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen bir olay, yürekleri ağza getirdi. Bir kişi, elinde satır ile merkeze girdi. Şahıs, oturaklara ve duvardaki panolara satırla vurdu. Ardından satırı elinden fırlattı. Görevli doktor ve çalışanlar ise canlarını, kendilerini odalara kapatarak kurtardı. Saldırgan bir süre sonra uzaklaşıp gitti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, zanlının 15 Kasım'da Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğiştim ve Araştırma Hastanesine yatırıldığını belirledi.

"ZAYIFLA" DİYEN DOKTORU YARALADI

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Luna Park Aile Sağlık Merkezinde görevli Dr. Aziz Tanelçi ile kadın hastası Hidayet E. (39) arasında dün tartışma yaşandı. Hasta, bıçakla doktora saldırdı. Tanelçi'yi kolu ve omzundan yaralayan H.E, daha sonra etraftaki eşyalara zarar verdi. Ortalığı savaş alanına çeviren kadın koşarak kaçarken doktor hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede yakalanan Hidayet E'nin şizofreni hastası olduğu, doktora, kronik rahatsızlığını hatırlatıp kilo vermesi gerektiğini söylediği için saldırdığı iddia edildi.

ADLİYEDE VURDULAR, HASTANEDE DÖVDÜLER

KAPAT [X]

Erzurum Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde geçen yıl Yıldız ve Güneş aileleri arasında çıkan kavgada beş kişi öldü. Bu olaya ilişkin dava dün görüldü. Adliye önünde yine kavgaya tutuşan aileler birbirlerine silah çekti. Y. Güneş, Yıldız ailesinin içinde bulunduğu minibüse ateş etti. Zanlı polis tarafından etkisiz hale getirilirken Muhammet Yıldız omzundan yaralandı. Yıldız, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada da kavgaya tutuşan tarafları polis güçlükle ayırdı.

SİPARİŞE GELEN KURYE CİNAYET İŞLEDİ

Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde bulunan bir sitede kurye dehşeti yaşandı. İddiaya göre bir kurye, sitede oturan bir kişiye sipariş ettiği döneri götürdü. Arkadaşıyla birlikte binadan çıktığı sırada apartman sakinlerinden Fatih Beşiroğlu ile arasında tartışma çıktı. Sözlü atışma kavgaya dönüşünce kurye cebinden çıkardığı bıçağı Beşiroğlu'nun bacağına sapladı. Zanlı ve arkadaşı kaçarken yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Beşiroğlu kurtarılamadı. Polis, yaptığı çalışma sonrası iki şüpheliyi saklandıkları yerde yakaladı.

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