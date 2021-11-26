Libya'da kaçırılan Hidayet Yaprak: Bu vatanın kıymetini bilin

Libya'da kaçırıldıktan sonra MİT'in özel operasyonuyla Türkiye'ye getirilen 7 Türk vatandaşından Hataylı Hidayet Yaprak, 22 ay boyunca maruz kaldıkları işkenceyi anlattı. Gözyaşlarına engel olamayan Yaprak "Devletim ve özellikle Cumhurbaşkanı'm Recep Tayyip Erdoğan sayesinde yeniden sevdiklerime, aileme, kavuştum. Herkes bu vatanın kıymetini bilsin. Aramıza fitne ekmek isteyenlere fırsat vermeyin" dedi.

AĞIR İŞKENCE GÖRDÜK

Gazetemize konuşan Yaprak ekmek parası peşinde 2019 yılında Libya'ya gittiklerini belirterek "Sirte'de bir lokantada iş bulup çalışmaya başlamıştım. 5 Şubat'ta silahlı beş kişi mutfağı bastı. Üzerime çullanıp küfürler ederek beni tartakladı" sözleri ile alıkonulma anlarını anlattı. Hidayet Yaprak "İlk baskından itibaren sürekli eziyet ettiler. Erdoğan'ın ajanları deyip küfrettiler. Ağır işkence gördük" diye konuştu.

SÜREKLİ YER DEĞİŞTİRDİK

Hafter'e bağlı milisler tarafından kaçırılan Hidayet Yaprak, ilk olarak El-Hudeyfa bölgesine götürülüp sorgulandıklarını anlattı. Hudeyfa'da 6 ay süren işkence dönemi sonrası Tarık bin Ziyad'a götürülen Türklerin sorgu ve işkence süreçleri Libyalı darbeci General Hafter'in oğlu Saddam Hafter tarafından yönetilmiş. Hafter'e bağlı militanların otel diye alay ettiği işkence hücrelerinin iki metrekarelik yer altı sığınakları olduğunu üç arkadaşı ile birlikte o işkence dehlizini paylaştıklarını aktardı.

GÜNEŞİ VE GÜLMEYİ UNUTTUK

Hidayet Yaprak, o zor günlerde yaşadıklarını şu cümleler ile paylaştı: Hafter'in hücrelerinde güneşi ve gülmeyi unutmuştuk. Yalnızca Allah'ımız ve ona olan inancımız vardı. Hep dua ettik, bir gün sevdiklerimize, yurdumuza sağ salim dönelim diye. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etti ve bizi o korkunç yerden kurtardı. Cumhurbaşkanı'mız, MİT, Dışişleri, İçişleri bakanlığımız ve topyekün devletimiz bizi kurtarma adına olağanüstü çaba sarf etti. Bizim oradan canlı çıkma ümidimiz çok az idi. O korkunç yerden önce Allah'ın iradesi sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücü sayesinde kurtulduk. Devletimiz ülkemizde yaşayan halkımızın bildiğinden çok daha güçlü. Bunu biz zerrelerimize kadar yaşadık, gördük. Kimse bu halkın arasına fitne ekilmesine ve tahriklere fırsat vermesin. Lütfen bu vatanın kıymetini bilin.

Tarık bin Ziyad'da bir askeri garnizon içerisinde 1 yılı akın süre insanlık dışı şartlarda tutulduktan sonra aniden Gırnata'ya götürüldüklerini söyleyen Hidayet Yaprak şöyle konuştu:

DEVLET GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

Orada yeniden sorgulandık ve bize 'siz lokanta çalışanlarıymışsınız. Bunu neden söylemediniz' diye bizimle alay ettiler. Sonra 'gidiyorsunuz' dediler ve Doha'dan gelen bir uçağa bindirildik. Doha'da bizi Türk elçiliği karşıladı. Önce hastaneye götürüldük ardından da tüm ihtiyacımız karşılandı. Elçimiz ve diğer görevliler bizimle uzun uzun sohbet etti. Ankara'ya indiğimizde serbest kaldığımıza da olan bitenlere de inanamıyordum. Devletimizin hem gücünü hem şefkatini her etapta gördük. Bir Türk vatandaşının değerini bize gösterdi.

YILMAZ BİLGEN