Libya'da kaçırılan Hidayet Yaprak: Bu vatanın kıymetini bilin

DNA sonuçlandı, Müslüme'nin dedesi babası çıktı
DNA sonuçlandı, Müslüme'nin dedesi babası çıktı
Gezmeye korkar olduk! Psikopatlar sokakata kol geziyor
Gezmeye korkar olduk! Psikopatlar sokakata kol geziyor
LPG'de söküm dönemi başladı!
LPG'de söküm dönemi başladı!
Dinler arası diyalog yeniden hortladı
Dinler arası diyalog yeniden hortladı
Bakan Yardımcısı Nebati: Faiz indirimlerinde bu kez kararlıyız
Bakan Yardımcısı Nebati: Faiz indirimlerinde bu kez kararlıyız
Koyu renkli giydi diye yüzde 100 kusurlu sayıldı
Koyu renkli giydi diye yüzde 100 kusurlu sayıldı
Vali KADES uygulamasını denedi, Polis 3 dakikada geldi
Vali KADES uygulamasını denedi, Polis 3 dakikada geldi
'Cumhurbaşkanımız süresi gelmeden asgari ücreti ilan edecektir'
'Cumhurbaşkanımız süresi gelmeden asgari ücreti ilan edecektir'
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Bankacılık sektörümüz çok güçlü
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Bankacılık sektörümüz çok güçlü
Polis eşini öldürmüştü! Olayda yeni detaylar ortaya çıktı
Polis eşini öldürmüştü! Olayda yeni detaylar ortaya çıktı
Nurseven öğretmen, Kovid-19'a yenik düştü
Nurseven öğretmen, Kovid-19'a yenik düştü
MGK'den 'ekonomi' vurgusu! İhracat odaklı politikalar değerlendirildi
MGK'den 'ekonomi' vurgusu! İhracat odaklı politikalar değerlendirildi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Elektrikte kademeli tarife 37 milyon aboneyi ilgilendiriyor
Elektrikte kademeli tarife 37 milyon aboneyi ilgilendiriyor
Çaresiz kadını bıçaklı saldırganların elinden aldı, ödüllendirildi
Çaresiz kadını bıçaklı saldırganların elinden aldı, ödüllendirildi
Türk-İş Başkanı: Asgari ücrette istediğimiz rakamı yetkililer biliyor
Türk-İş Başkanı: Asgari ücrette istediğimiz rakamı yetkililer biliyor
Evinde ölen öğretmenin cesedi 5 yıl sonra fark edildi
Evinde ölen öğretmenin cesedi 5 yıl sonra fark edildi
Zimmetlerine para geçiren 2 PTT çalışanı tutuklandı
Zimmetlerine para geçiren 2 PTT çalışanı tutuklandı
Bölüm başkanı kişiye özel kadroya sosyal medyadan isyan etti
Bölüm başkanı kişiye özel kadroya sosyal medyadan isyan etti
Bıçaklı saldırgan tutuklandı: Savcıdan dikkat çeken sevk yazısı
Bıçaklı saldırgan tutuklandı: Savcıdan dikkat çeken sevk yazısı
Sağlık çalışanları 4'üncü doz aşılarını olmaya başladı
Sağlık çalışanları 4'üncü doz aşılarını olmaya başladı
MB: Enflasyonun kısa dönemde oynak bir seyir izlemesi bekleniyor
MB: Enflasyonun kısa dönemde oynak bir seyir izlemesi bekleniyor
YÖK, üniversitelerin 2020 yılı karnelerini açıkladı
YÖK, üniversitelerin 2020 yılı karnelerini açıkladı
İşverenlerden 'asgari ücreti erken belirlemeye hazırız' açıklaması
İşverenlerden 'asgari ücreti erken belirlemeye hazırız' açıklaması
'Başarılı öğretmenlerin ödüllendirildiği bir model inşa edilmeli'
'Başarılı öğretmenlerin ödüllendirildiği bir model inşa edilmeli'
Bir paket makarna 5 liranın üstüne çıkacak
Bir paket makarna 5 liranın üstüne çıkacak
EPDK'dan 'akaryakıta zam' yalanlaması
EPDK'dan 'akaryakıta zam' yalanlaması
Çalışma Bakanı açıkladı... Asgari ücrette uzlaşmaya yakınız
Çalışma Bakanı açıkladı... Asgari ücrette uzlaşmaya yakınız
Yerli aşı için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı
Yerli aşı için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı
Kamuda yeni moda: Kayıt dışı yöneticilik...
Kamuda yeni moda: Kayıt dışı yöneticilik...
Ana sayfaHaberler Yaşam

Libya'da kaçırılan Hidayet Yaprak: Bu vatanın kıymetini bilin

Sirte'de bir lokantada çalışırken Hafter güçleri tarafından kaçırıldıktan sonra 22 ay yaşadığı işkence dolu günleri anlatan Hataylı Hidayet Yaprak "Devletim ve özellikle Cumhurbaşkanı'm Tayyip Erdoğan sayesinde yeniden sevdiklerime, aileme, kavuştum. Herkes bu vatanın kıymetini bilsin. Aramıza fitne ekmek isteyenlere fırsat vermeyin" dedi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 26 Kasım 2021 07:20
Yazdır
Libya'da kaçırılan Hidayet Yaprak: Bu vatanın kıymetini bilin

Libya'da kaçırıldıktan sonra MİT'in özel operasyonuyla Türkiye'ye getirilen 7 Türk vatandaşından Hataylı Hidayet Yaprak, 22 ay boyunca maruz kaldıkları işkenceyi anlattı. Gözyaşlarına engel olamayan Yaprak "Devletim ve özellikle Cumhurbaşkanı'm Recep Tayyip Erdoğan sayesinde yeniden sevdiklerime, aileme, kavuştum. Herkes bu vatanın kıymetini bilsin. Aramıza fitne ekmek isteyenlere fırsat vermeyin" dedi.

AĞIR İŞKENCE GÖRDÜK

Gazetemize konuşan Yaprak ekmek parası peşinde 2019 yılında Libya'ya gittiklerini belirterek "Sirte'de bir lokantada iş bulup çalışmaya başlamıştım. 5 Şubat'ta silahlı beş kişi mutfağı bastı. Üzerime çullanıp küfürler ederek beni tartakladı" sözleri ile alıkonulma anlarını anlattı. Hidayet Yaprak "İlk baskından itibaren sürekli eziyet ettiler. Erdoğan'ın ajanları deyip küfrettiler. Ağır işkence gördük" diye konuştu.

SÜREKLİ YER DEĞİŞTİRDİK

Hafter'e bağlı milisler tarafından kaçırılan Hidayet Yaprak, ilk olarak El-Hudeyfa bölgesine götürülüp sorgulandıklarını anlattı. Hudeyfa'da 6 ay süren işkence dönemi sonrası Tarık bin Ziyad'a götürülen Türklerin sorgu ve işkence süreçleri Libyalı darbeci General Hafter'in oğlu Saddam Hafter tarafından yönetilmiş. Hafter'e bağlı militanların otel diye alay ettiği işkence hücrelerinin iki metrekarelik yer altı sığınakları olduğunu üç arkadaşı ile birlikte o işkence dehlizini paylaştıklarını aktardı.

GÜNEŞİ VE GÜLMEYİ UNUTTUK

Hidayet Yaprak, o zor günlerde yaşadıklarını şu cümleler ile paylaştı: Hafter'in hücrelerinde güneşi ve gülmeyi unutmuştuk. Yalnızca Allah'ımız ve ona olan inancımız vardı. Hep dua ettik, bir gün sevdiklerimize, yurdumuza sağ salim dönelim diye. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etti ve bizi o korkunç yerden kurtardı. Cumhurbaşkanı'mız, MİT, Dışişleri, İçişleri bakanlığımız ve topyekün devletimiz bizi kurtarma adına olağanüstü çaba sarf etti. Bizim oradan canlı çıkma ümidimiz çok az idi. O korkunç yerden önce Allah'ın iradesi sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücü sayesinde kurtulduk. Devletimiz ülkemizde yaşayan halkımızın bildiğinden çok daha güçlü. Bunu biz zerrelerimize kadar yaşadık, gördük. Kimse bu halkın arasına fitne ekilmesine ve tahriklere fırsat vermesin. Lütfen bu vatanın kıymetini bilin.

Tarık bin Ziyad'da bir askeri garnizon içerisinde 1 yılı akın süre insanlık dışı şartlarda tutulduktan sonra aniden Gırnata'ya götürüldüklerini söyleyen Hidayet Yaprak şöyle konuştu:

DEVLET GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

Orada yeniden sorgulandık ve bize 'siz lokanta çalışanlarıymışsınız. Bunu neden söylemediniz' diye bizimle alay ettiler. Sonra 'gidiyorsunuz' dediler ve Doha'dan gelen bir uçağa bindirildik. Doha'da bizi Türk elçiliği karşıladı. Önce hastaneye götürüldük ardından da tüm ihtiyacımız karşılandı. Elçimiz ve diğer görevliler bizimle uzun uzun sohbet etti. Ankara'ya indiğimizde serbest kaldığımıza da olan bitenlere de inanamıyordum. Devletimizin hem gücünü hem şefkatini her etapta gördük. Bir Türk vatandaşının değerini bize gösterdi.

YILMAZ BİLGEN

#libya# hidayet yaprak
Suriye sınırında hain saldırı: Bir asker şehit oldu
Suriye sınırında hain saldırı: Bir asker şehit oldu
Cinsel içerikli çikolata üretimi yapan imalathaneye baskın
Cinsel içerikli çikolata üretimi yapan imalathaneye baskın
Gezmeye korkar olduk! Psikopatlar sokakata kol geziyor
Gezmeye korkar olduk! Psikopatlar sokakata kol geziyor
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Dinler arası diyalog yeniden hortladı
Dinler arası diyalog yeniden hortladı
Cep telefonu görüşmesi için dağa çıkıyorlar
Cep telefonu görüşmesi için dağa çıkıyorlar

Bu Habere Tepkiniz

OHAL sonrası ihraçlarda mecburi hizmet yükümlüleri unutuldu!

OHAL sonrası ihraçlarda mecburi hizmet yükümlüleri unutuldu!

Olağanüstü hal sonrası ihraç edilen kişilerin mecburi hizmet durumu yeni düzenlemede yer almadı!
Bakan Koca: 30 bin sağlık personeli, 10 bin de işçi alımı yapacağız

Bakan Koca: 30 bin sağlık personeli, 10 bin de işçi alımı yapacağız

Bakan Koca: "(Atamalar) KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat olmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve kura ile de 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak."
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sözleşmeli öğretmenlerden hangisi norm kadro fazlası olur?

Sözleşmeli öğretmenlerden hangisi norm kadro fazlası olur?

Sözleşmeli öğretmenler arasında ihtiyaç fazlası öğretmen; sırasıyla atamaya esas sözlü puanı daha düşük olandan başlamak üzere belirlenir, puanının eşitliği durumunda KPSS puanı daha düşük olanın, eşitlik bozulmaz ise sözleşmeli öğretmenliğe daha sonra başlayanın ihtiyaç fazlası olarak belirlenmektedir.
Özel şart koşulan sertifikalara 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi sürprizi

Özel şart koşulan sertifikalara 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi sürprizi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli personel alım pozisyonlarına başvuran adaylardan özel firmalardan sertifika alanlar 2007 yılına ait Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde elendi!
Öğretim görevlisi alımlarında yönetmelik kanuna uygun hale getirilmedi!

Öğretim görevlisi alımlarında yönetmelik kanuna uygun hale getirilmedi!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, öğretim görevlisi alımlarında lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren fakülte mezunlarının atama işlemlerinde sakatlık yaşanmaması için yönetmeliği kanuna uygun hale getirmeli!
Gümrük personeline 24 maaşa kadar nakdi ödül verilebilecek. İşte teklifi yapacak makamlar

Gümrük personeline 24 maaşa kadar nakdi ödül verilebilecek. İşte teklifi yapacak makamlar

Gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla mücadele görevlerinde yer alan bazı personele verilecek nakdi ödülde usul ve esaslar belirlendi. Taşrada nakdi ödül tekliflerini Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü veya Gümrük Müdürü yapacak
AFAD, görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarıyla personelini üzdü

AFAD, görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarıyla personelini üzdü

AFAD Başkanlığı dün açıkladığı görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarıyla personelini üzdü
Oturduğu lojmanı alan memurun bu kadar da olmaz dedirten talebine Yönetmelik 'Olur' veriyor

Oturduğu lojmanı alan memurun bu kadar da olmaz dedirten talebine Yönetmelik 'Olur' veriyor

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, yararlanmakta olan lojmanı öncelikli alım hakkı kapsamında satın alan personelin sıra veya görev tahsisli lojmana başvuru yapabileceğini belirtti.
Kişiye özel ilanlara YÖK'ün dur deme zamanı gelmedi mi?

Kişiye özel ilanlara YÖK'ün dur deme zamanı gelmedi mi?

Üniversitelerde kişilere özgü personel alımı ilanlarının sıradan hale gelmeye başladığını ne kadar yazarsak yazalım YÖK'ün gerekli adımı atmadığı sürece mesafe alınması imkansızdır. Maalesef ya YÖK durumun farkında değil ya da böyle gelmiş böyle gider modunda.
Adalet Bakanlığı'na 2022'de, 12 bin 400 yeni personel alınacak

Adalet Bakanlığı'na 2022'de, 12 bin 400 yeni personel alınacak

Adalet Bakan Gül '2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız. Bu konudaki planlamamızı tamamladık. Bu sayının artırılması yönündeki çalışmamızı da sürdüreceğiz' dedi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 aralık 2021
Yerli aşı TURKOVAC'ta son adımlar

Yerli aşı TURKOVAC'ta son adımlar

erli aşı 'TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmalarında sona yaklaşılırken, vatandaşlar aşı için gönüllü olmaya devam ediyor. Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de yerli aşıya ilişkin "On yıllardır aşı üreten ülkeler, üretim anlamında yaklaşık 1 yılda aşılarına kavuştular. Biz aşı yarışına sonradan giren bir ülke olarak 1,5 yılda aslında aşımızı ürettik. Şu an sadece fazını tamamlayıp bunun tescilini almaya uğraşan bir ülkeyiz" dedi.
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
Zam sonrası araçların depo dolum fiyatları

Zam sonrası araçların depo dolum fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında rekor artış gerçekleşti. Araç sahipleri, ortalama 1 liralık artıştan nasibini alırken benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Bir depo benzin doldurmak araç segmentlerine göre ciddi farklar ortaya çıkarıyor.