'Kontrollü darbe'den FETÖ'cü Enver Altaylı çıktı

Eski MİT'çi Enver Altaylı, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl, 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan ise 13 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti. Dosyada yer alan, çok gizli ibareli not kapsamındaki Altaylı'nın kızı Zehra Nisa Altaylı'nın 2017'de babası tarafından kullanılan internet hesaplarını temizlemek için arayış içinde olduğu, Altaylı'nın hesaplarının şifrelerini aile üyelerinin isimlerinin tersten okunuşları şeklinde belirlediği kaydedildi. FETÖ'nün ikinci adamı olan ve Türkiye imamı firari Mustafa Özcan ile yakınlığı olan Altaylı'nın gezi olayları, dershane problemi, 17-25 Aralık 2013 operasyonları, 17-25 Aralık 2013 operasyonların savcılarının görevden alınmaları gibi olayların öncesi ve sonrasında 44 defa görüşme yapığına dikkat çekildi. Altaylı'nın Özcan'la eşi Lütfiye Onur Altaylı adına kayıtlı sabit hattan da görüşmeler yaptığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ALEYHİNDE FAALİYETLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde faaliyet yürüten Enver Altaylı hakkında hazırlanan araştırma tutanağında, 2017 Temmuz ve Ağustos aylarında ABD'de çeşitli temaslarda bulunduğu, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ile doğrudan irtibatı bulunan Bilal Ekşili ile buluştuğu ifade edildi. Altaylı'nın Ekşili'ye Türkiye'de muhalif güçlerin tamamının birlikte hareket ederek halkın sokaklara indirilmesinin önemli olduğu, ancak gelişmelerin halkın cebine dokunması gerektiği, sokak hareketinin başarılı olabilmesi için ekonomik krizin şart olduğu beyanlarında bulunduğu aktarıldı. Bilal Ekişili'nin ABD yönetimine yakın etkin şahıslarla temas kurma girişimlerinde aracı rol oynadığı kaydedildi.

KONTROLLÜ DARBE PROPAGANDASI

Enver Altaylı'nın ABD'deki bir kısım eski asker, istihbaratçı ve iş adamı ile temasını sürdürdüğü ifade edilirken, ABD ve Avrupa'daki bazı FETÖ üyeleri ve TSK'dan ihraç edilmiş FETÖ'cü eski subaylarla da irtibatları olduğu aktarıldı. Altaylı'nın 15 Temmuz hain darbe girişiminin 'kontrollü darbe' olduğu yönünde çeşitli propaganda raporları ve yazıları hazırlayan FETÖ'cülerle bağlantısı olduğu söz konusu raporların ABD'li bazı üst düzey yöneticilerle birlikte ABD yönetimine etki edebilecek şahıslara ulaştırılmasına yönelik girişimlerde bulunduğu belirtildi. Altaylı'nın 2017'nin Haziran ayında FETÖ'cü askerler tarafından hazırlanan 'ERDOĞAN VE TÜRKİYE'NİN DÖNÜŞÜMÜ' başlıklı propaganda metninin Almanya ve İsrail'de üst düzey yöneticilere iletilmesi amacıyla İsrailli Prof. Dr. Amatiza Baram'a gönderilmesini sağladığı ifade edildi.

'GÜLEN'DEN İSTİFADE EDİLSİN'

Altalı hakkında hazırlanan gerekçeli kararda, ABD'li ve Avrupalı sağcı siyasetçi, bürokrat ve işadamlarının toplantılarına katıldığı kaydedildi. Altaylı'nın katıldığı etkinliklerde tanıştığı yabancı uyruklu şahıslara, tedbir alınmaması halinde Türkiye'nin yedi yıl içinde cihatçı-selefi terörizmin merkezi haline geleceğini, Türk ordusunun tasfiye edildiğini, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'den selefi-cihadi harekete karşı istifade etmenin mümkün olduğunu, 15 Temmuz darbe girişiminin kurgu olduğunu ifade ederek FETÖ'nün kullandığı propaganda argümanlarına paralel açıklamalar yaptığı anlatıldı.

Dilhan Dumanoğlu