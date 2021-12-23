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'Yeni ekonomi politikası tarımın girdi maliyetlerine yansımaya başladı'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "(Yeni ekonomik tedbirler) Bu süreç tarımın girdi maliyetlerine de yansımaya başladı. Daha fazla yansıması için sektör temsilcileriyle görüşüyoruz, görüşmelere de devam edeceğiz. Dün birçok gübre üreticisi fiyatlarda indirime gittiğini açıkladı. İnanıyorum önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Aralık 2021 17:09
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'Yeni ekonomi politikası tarımın girdi maliyetlerine yansımaya başladı'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni ekonomik tedbirlerin sonuçlarının tarımın girdi maliyetlerine de yansımaya başladığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, Dokuz Eylül Üniversitesine (DEÜ) bağlı Selçuk Meslek Yüksekokulu'nda kurulan Efes Gıda Laboratuvarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, memleketi İzmir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üniversitelerin birer bilim üssü olduğunu, Dokuz Eylül Üniversitesinin de köklü geçmişiyle hem bilgi ve tecrübesini topluma yayan hem de yeni üniversitelere öncülük eden, örnek olan değerli bir kurum olduğunu aktaran Pakdemirli, söz konusu laboratuvarın hayırlı olmasını diledi.

Bakanlık olarak son 19 yılda güvenilir gıda hedefiyle her biri devrim niteliğinde sayısız düzenleme yaptıklarını ve denetimlerin hem sayısını hem de etkinliğini artırdıklarını vurgulayan Pakdemirli, şu an 7 bin 329 uzman personelden oluşan dev bir kontrol ve denetim ekiplerinin bulunduğunu anlattı.

Bekir Pakdemirli, Türkiye genelinde gıda denetim sayısı 2002 yılında yaklaşık 40 bin iken, bu rakamın 2021 Aralık ayı itibarıyla 1,3 milyonu geçtiğini dile getirdi.

- 174 Alo Gıda" hattının önemi

Bu anlamda 2009'da "174 Alo Gıda" hattını hayata geçirdiklerini hatırlatan Pakdemirli, bu hattın bugüne kadar toplam 2,6 milyon defa arandığını ve her çağrıya ilişkin işlemlerin hızlıca yapıldığını belirtti.

Bakan Pakdemirli, 2012-2021 yılları arasında değişik dönemlerde bu konuyla ilgili 26 kez kamuoyuna açıklama yaptıklarını ifade ederek, şöyle dedi:

"1609 firmanın 3 bin 605 farklı parti ürününün kamuoyuna duyurusu yaptık. Bize yapılan 823 bin başvurunun 820 binini sonuçlandırdık. Denetimler kapsamında 57 binden fazla cezai işlem uyguladık. Bakanlığımızca yetkilendirilen 41 kamu gıda kontrol laboratuvar müdürlüğü ve 104 özel gıda kontrol laboratuvarı olmak üzere, toplam 145 laboratuvarda gıda ve yem analizlerini gerçekleştiriyoruz. GDO analizi yapılabilen laboratuvar sayısını artırmaya devam ediyoruz. Bugün 12 kamu, 45 özel olmak üzere, GDO tarama analizi yapabilen 57 laboratuvarımız var."

- "Üretilen gıdanın her yıl üçte biri israf ediliyor"

Dünya genelinde yaşanan gıda israfına da değinen Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Dünyada her 9 insandan 1'i, açlıkla karşı karşıya ve buna karşın 670 milyondan fazla yetişkin ve 140 milyon genç, obezite sorunu yaşıyor. Üretilen gıdanın her yıl üçte biri, yani 1,3 milyar tonu israf ediliyor. İsraf edilen gıdayı üretmek için gereken alan, Çin'in yüz ölçümü kadar, yani 9,6 milyon kilometrekare. Biz de israfla mücadele kararı alarak, 'Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık' dedik ve bütün milletimizi bu önemli kampanyaya davet ettik. Bu kapsamda 790 bin kişi, gıda israfı yapmayacağına dair 'sofranasahipcik.com' adresinden söz verdi. Bu kampanya ile biz de milletçe 'Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Verilen En Fazla Söz' Guinness rekorunu kırdık. Bu önemli kampanya sayesinde her 4 kişiden 1'i kampanyayı duydu ve gıda israfını azaltma konusunda bilgi sahibi oldu. Haneler, daha az gıda israf ederek, yılda 664 milyon lira tasarruf etti. Alışverişe planlı çıkan kişi sayısı arttı. Yanlış porsiyon planlamasından kaynaklanan gıda israfı, yüzde 22'den yüzde 13'e düştü. Son tüketim tarihi-tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki farkın bilinirliği yüzde 20 oranında arttı."

- "Tarımsal destek bütçemizi 26 milyar liraya çıkardık"

Pakdemirli, ülkede gerçekleşen tarımsal ihracatla ilgili de şu bilgileri verdi:

KAPAT [X]

"Ülkemiz, tarım ve gıdada, hem üretimde hem de işleme de oluşturduğumuz güçlü altyapı sayesinde tarımsal ihracatımızda rekor artışlar yaşıyoruz. Son 3 yılda, toplam 60 milyar dolar tarım ve gıda ürünleri ihracatı yaptık, 5,4 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Geçen yıl, ihracatımız 20,7 milyar dolar, dış ticaret fazlamız ise 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 206 ülkeye 2 bin 90 çeşit tarım ve gıda ürünü ihraç ediyoruz. Bu veriler, ülkemizin, tarım ve gıda ürünlerinde kendi kendine yeterli olduğunu ve 'net ihracatçı' konumda oluğunu tam olarak göstermektedir. İnşallah sektördeki tüm paydaşlarla birlikte ihracattaki bu güzel gelişmeleri artırmaya, yeni ekonomik modelin ihracat odaklı büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca son 3 yılda tarımsal destek bütçemizi yüzde 100 artırarak 2022 yılında 26 milyar liraya çıkarttık. Böylece çiftçimize daha çok destek olarak tarımsal üretim miktarımızın artmasına katkı sağlayacağız."

- "Bir oyun daha bozuldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomik tedbirlerle döviz kurunun aşağı yönlü hareketini herkesin gördüğünü vurgulayan Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamlandı:

"Bu süreç tarımın girdi maliyetlerine de yansımaya başladı. Daha fazla yansıması için sektör temsilcileriyle görüşüyoruz, görüşmelere de devam edeceğiz. Dün birçok gübre üreticisi fiyatlarda indirime gittiğini açıkladı. İnanıyorum önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek. Türkiye, yüzyılların birikimini bugünlere taşıyan tarih bilinci ve birlik olma ruhu ile dünyada hiçbir ülke ile benzerlik göstermez. Biz, zorlukları aşan, mücadele gücü yüksek bir milletiz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlerle bir oyun daha bozuldu. Kısa zamanda olumlu sonuçlarını göreceğimiz ekonomik programın, tarım sektöründe de büyük faydasını göreceğiz. İhracat odaklı büyümede tarım ve gıda sektörümüz, zincirin en önemli halkalarından biri olacak. Ekonomik büyümenin en önemli gıdası tarım olacaktır. Bunu birlikte başaracağız."

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise ulusal ve uluslararası araştırmalara da ev sahipliği yapacak laboratuvarın, ülkenin kırsalda kalkınma politikalarına da destek sunacağına inandığını aktardı.

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve diğer protokol üyeleri laboratuvarın açılışını gerçekleştirerek burada incelemelerde bulundu.

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