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Bakan Kasapoğlu'ndan Şırnak'a müjde

Bakan Kasapoğlu: İnşallah Cudi'de raket sesleri mayıs ayında bir uluslararası tenis turnuvasıyla çınlayacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ocak 2022 15:18
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Bakan Kasapoğlu'ndan Şırnak'a müjde

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak'ın Silopi ilçesinde yer alan Cudi Dağı'nda mayıs ayında uluslararası bir tenis turnuvasının düzenleneceğini duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, Ankara'nın Keçiören ilçesinde Ayvalı Gençlik Merkezi'nin temel atma törenine katıldı.

Törende Kasapoğlu'nun yanı sıra, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile çok sayıda davetli ve vatandaş yer aldı.

Burada yaptığı konuşmada, bir müjde vermek istediğini belirten Kasapoğlu, "Bir zamanlar terörle karartmaya çalıştıkları Cudi'de hamdolsun ulusal bir tenis turnuvası düzenledik. Oradaki raket sesleri, terörün o karanlık yüzünü, o kötü sesini örtmüş, yok etmişti. Keçiören'den bir müjde paylaşıyorum. Oradaki çiçeklerimizi, güzelliklerimizi soldurmaya çalışanlara inat, inşallah Cudi'de raket sesleri mayıs ayında bir uluslararası tenis turnuvasıyla çınlayacak. Şimdiden bu önemli çalışmanın başta Şırnak olmaz üzere, doğumuzun, güneydoğumuzun gençlerine hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Keçiören'de 34 spor tesisinin açılışını, 1 tesisin ise temel atma törenini gerçekleştirdiklerini aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm çalışmalarımız, başta 1 milyon Keçiörenli olmak Ankaralılara hayırlı uğurlu olsun. Sözümüzü tutmaya geldik. Tüm Türkiye'ye olduğu gibi Keçiören'imizin de tüm mahallerine hizmet etme sözümüz vardı. Bu güzel tabloda, bu eser siyasetinde, başta Keçiören Belediye Başkanı'mıza, ekibine, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler birileri gibi yalanla, iftirayla, algı operasyonlarıyla değil, milletimizin her bir ferdi için, 84 milyonun refahı için, Cumhurbaşkanı'mızın başlattığı bir hizmet harekatının mensuplarıyız."

Son 20 yılda Türkiye'nin her yerine spor ve gençlik yatırımları yaptıklarını aktaran Kasapoğlu, "Keçiören hakikaten eser siyasetinin en güçlü örneklerinden birine sahip. Spor alt yapısıyla, havuzlarıyla, sahalarıyla, salonlarıyla çok önemli bir yer. Bu tesislerimiz halkımızın hizmetine ücretsiz açıktır. Bu güzel tesisler Keçiören'in gençlerinin 7/24 hizmetinde olacak. Cumhur İttifakı olarak her daim gençlerimizin yanında olduk, her zaman özveriden kaçınmadan onların yanında olacağız. Gençlerimizle aramıza giremeyecekler. Onları kullanamayacak, istismar edemeyecekler. Gençlerimizin umutlarını, ümitlerini söndüremeyecekler. Ankara Büyükşehir Belediyesinin burada bir kulübesi dahi yok. Biz onlara inat tüm Türkiye'de olduğu gibi, Ankara'nın mahallelerine, köylerine kadar dört dörtlük tesislerimizle hizmet çıtasını daha yükseğe taşımaya devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da Keçiören'in Türkiye'nin en kalabalık nüfuslu ilçelerinden biri olduğuna vurgu yaparak, buraya yapılan yatırımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na teşekkür etti.

- Altınok: "Laf değil hizmet üretiyoruz"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Türkiye, en çok spor tesisinin yapıldığı dönemi yaşıyor. Laf değil hizmet üretiyoruz." dedi.

Altınok, Bakan Kasapoğlu'na teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Ayvalı Mahallemizde, bakanlığımızın yüzde 80 katkısıyla 35 spor tesisimizin açılışını yapıyoruz. Sağlıklı bir neslin temeli spordur. Toplumda hastalık oranı çok yüksek. İlaç kullanma çok yüksek. Spor yapan, bunu alışkanlık haline getirenlerde, hastaneye giden ilaç kullanan ve kötü alışkanlığı olanların oranı çok az. Marifet iltifata tabidir. Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyoruz. Ülke bir baştan bir başa eserlerle örülüyor. Keçiören'deki tesislerin 17'sini bakanlığımızın desteğiyle yaptık. Sayın Bakan'ımıza da 1 milyon Keçiörenli adına teşekkür ediyorum."

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da Keçiören'e önemli hizmetler getirildiğini anlatarak, "Büyükşehir belediyesinin burada bir halı sahası, basket sahası yok. İftira, algı, iki yüzlülük, hamaset var. Onlar bıraksınlar yalanı dolanı, vakitleri varken millete hizmet etsinler. Az kaldı. Halk ekmek büfelerinin önünde dağıtımı geciktirerek, üretimi aşağıya çekerek, bir algı yapmaya çalışıyorlar. 'İnsanlar ekmek kuyruğunda.' diyorlar. Bunu yapan sizsiniz. Üretim kapasiteniz neydi, şimdi ne? Kuruyup giden, dağıtılmayan ekmekler halk ekmek fabrikasında çürüyor. Sizlerin bu yapmış olduğu işleri bizler gün yüzüne çıkarmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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