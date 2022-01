Pompayı şimdi de ham petrol vuruyor

Petrol fiyatlarında son dönemde ciddi hareketlilik yaşanıyor. Türkiye'nin yıllık enerji ithalatının 40-50 milyar dolar civarında gerçekleştiği, akaryakıt fiyatlarında da "brent petrol" kaynaklı yükselişlerin gerçekleştiği dikkate alınırsa gözümüz bu yıl petrol fiyatlarında da olacak. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda (dün saat 12 itibarıyla) 87-88 dolar bandında seyrediyor. Bu rakam, 1 Aralık 2020'de görülen 68 dolar dip seviyesine göre yaklaşık yüzde 30 yukarıda...

Neler yaşanıyor? Öncelikle son bir haftada jeopolitik tarafta yaşanan gerilimleri hatırlayalım:

> Salı akşamı Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın yaklaşık 511. kilometresinde patlama yaşandı. BOTAŞ ekiplerince Kahramanmaraş'taki petrol akışının durdurulması, arz daralması endişelerini artırdı.

> Pazartesi günü Yemen'deki Husilerin, Birleşik Arap Emirliklerine düzenledikleri saldırı, piyasalarda arz kesintilerine ilişkin korkuları tırmandırdı. Husilerin, Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine düzenlediği İHA saldırısı sonucu üç yakıt tankerinde patlama meydana gelmişti.

> Hafta boyunca, önemli petrol üreticisi olan Rusya ile ABD ve NATO arasında, Ukrayna kaynaklı gerilimler gündemde kaldı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki; Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bütün seçeneklerin masada olduğunu, Mosova yönetiminin her an saldırabileceği bir aşamada bulunulduğunu söylemişti.

> Zaman zaman Rusya'nın Yamal Boru Hattı üzerinden Avrupa'ya gaz akışının kesilmesi ve şubattan itibaren bu kesintilerin bazı gerilimler sebebiyle artabileceği riski de petrol fiyatları üzerinde gerilimi tırmandırıyor.

ARZ TALEPTE SON DURUM

Yukarıda saydıklarımız gibi fiyatlara tesir edebilecek anlık sıcak gelişmeler dünyanın her bölgesinde her an yaşanabilir. Bizi asıl ilgilendiren, ana çerçeve... Bu sebeple önce arz ve talep durumuna bakalım:

> Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) son açıklanan raporuna göre; salgın devam etmesine rağmen 2021 yılının son çeyreğinde küresel petrol talebi 98,9 milyon varile ulaşmış.

> Bu talep, salgının ağırlığını hissettirdiği 2020'nin ilk yarısında günlük 90 milyon varillere kadar gerilemişti.