Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı

- "Şikayeti olmayan kişinin de tedavi olması çok önemli"

Uyuzun özellikle gece kaşıntılarıyla belirti verdiğine dikkati çeken Kartal, hastalığa yol açan parazitlerin el bilekleri, göğüs kısmı, gövde, bacak araları gibi sıcak alanlarda daha çok bulunduğunu bildirdi.

Aynı ortamda yaşayan birden çok kişinin benzer şekilde kaşınmaya başlaması halinde mutlaka uyuzdan şüphelenilmesi gerektiğinin altını çizen Kartal, bu durumda şikayeti olmayan kişinin de tedavi olmasının önemine dikkati çekti.

Kartal, tedaviye geç kalınması halinde aşırı kaşınma sebebiyle derinin hasar görebileceğini ve bunun da kişiyi enfeksiyonlara açık hale getireceğini belirterek, hastalığın günlük hayatı çok olumsuz etkilediğini söyledi.

Kartal, uyuzun bir halk sağlığı sorunu olduğunun ve kendiliğinden geçmediğinin altını çizerek, hastalığa yakalananların utanmaları ve kendi kendilerine internet üzerinden çözüm aramaları sebebiyle hastaneye geç başvurduklarını dile getirdi.

Almanya ve Hırvatistan gibi Batı ülkelerinde de uyuz vakalarında büyük artışlar yaşandığını kaydeden Kartal, "Bu bir bulaş olduğu için herhangi bir ülkede, herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir. Türkiye'de 2020 ile 2021 verileri karşılaştırıldığında yüzde 50 artış yaşandığı görülüyor. Bunun tedavi edilmesi lazım. Aksi halde yayılmaya devam edecek ve bu giderek artacak. O yüzden bu konuda halkımızı uyarmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

- "Tanı ve tedavisi zor değil"

Kuşadası Devlet Hastanesinden Uzman Dr. Arslan Yürekli ise uyuz hastalığına sebep olan parazitlerin deri altına kazdığı tünellerde yaşadığını ve tanı için çok küçük bir alandan örnek alındığını belirtti.

Tedavinin başarı sağlaması için vücudun her alanını kapsaması gerektiğini anlatan Yürekli, "Tedavide bütün aile disipline girmezse başarısız oluyoruz." dedi.

Yürekli, tedavi sürecinin normal şartlar altında bir ay kadar sürdüğünü belirterek, "Ailede çocuk varsa biraz sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü tedaviye uyum biraz daha azalıyor." diye konuştu.

Uyuz parazitlerinin insan vücudu dışında da 36 saate kadar yaşayabildiğini aktaran Yürekli, sürekli kullanılan eşyaların özel ilaçlarla temizlenmesi ve çamaşırların da 60 derecede yıkanması gerektiğinin altını çizdi.

Yürekli, uyuz tanı ve tedavisinin zor olmadığını dile getirerek şöyle konuştu:

"Hasta uyuz kaptığını kabul edip bize gelmeli. Biz de ona tedaviyi vermeliyiz Daha sonra da hastanın o tedaviyi hakkıyla uygulaması gerekiyor. Bu da yetmiyor. Hastanın evdeki kişilere bu tedaviyi kabul ettirmesi gerekiyor. "