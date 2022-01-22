2022 yılı memur aylık katsayıları memurların hangi ödemelerini değiştirdi?

Aile Yardımı Ödeneği (Çocuk İçin- İki çocuk sınırı 2010 yılından itibaren kaldırılmıştır)

(Bir çocuk için 250, iki çocuk için 500*Maas Katsayısı)

(Not: 0-6 yaş arası için (72 nci ay dahil) iki katı uygulaması yapılmaktadır.)

44,94 (Bir çocuk) liradan 58,86 TL'ye çıkacak

89,89 (İki çocuk) TL'den 117,72 TL'ye çıkacak

124,84 (Üç çocuk) TL'den 176,58 TL'ye çıkacak

179,76 (Dört çocuk) TL'den 235,44 TL'ye çıkacak

224,7 (Beş çocuk) TL'den 294,3 TL'ye çıkacak



(Not: 0-6 yaş arasındaki çocuklar için 2 katı ödenecektir.)