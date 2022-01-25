Bitcoin'in fiyatı nereye koşuyor, düşüş bitti mi?

Kripto paralarda son günlerde ciddi kayıplar yaşanıyor. Türkiye'de bu piyasada işlem yapanların sayısının 4 milyon kişi civarında olduğu, toplam portföy büyüklüğünün 1 milyar dolara yakın seyrettiği, günlük işlem hacminin 2-3 milyar dolar arasında değiştiği dikkate alınırsa, yaşanan hareketler oldukça geniş bir kesimi etkiliyor.

Öncelikle dünyada finansal piyasa yatırımlarının artık nasıl yapıldığını hatırlayalım, çünkü benzer tablo kriptolarda yaşanıyor. Genellikle Batı'da ve bazı Asya piyasalarında finansal enstrümanlar oldukça gelişmiş durumda. Şöyle ki, bir yatırımcı, evini teminat gösterip kredi alıyor. Bu kredi ile borsaya yatırım yapıyor. Borsadaki hisselerini rehin göstererek kripto para piyasalarında tekrar kredili işlem yapıyor. Bu işlemi yaparken de 1'e 5, 1'e 10 gibi yüksek kaldıraçlar kullanıyor. Bir ev, tam 4 takla atıyor; kredi, hisse, kripto ve kaldıraç!.. Şimdi, bu zincirin herhangi bir halkasında aksaklık çıkarsa bütün zincir etkileniyor. Kriptolarda son düşüşün ana sebeplerine de kabaca bakacak olursak; kırılan zincir halkalarını rahatlıkla görebiliyoruz:

ELEKTRİK, FED, ENFLASYON...

1- Dünyada yaşanan enerji krizi birçok ülkeyi sarsıyor. "Yüksek elektrik tüketiminin sorumlusu olarak" kripto para madencileri de görülüyor. Ve birçok yerde kısıtlamalarla karşılaşıyorlar. Son olarak bu ülkelere Rusya da eklendi.