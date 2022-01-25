ÜAK'tan yağmacı/ şaibeli dergilere dair yeni karar
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı doçentlik başvurusunda dikkate alınacak makalelerin hangi dergilerde yayınlanmış olması gerektiğine dair önemli bir karar aldı
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın açıklaması şu şekildedir:
DUYURU
(25 Ocak 2022)
Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 30 Aralık 2021 tarih ve 2021.18 nolu oturumunda Yağmacı/Şaibeli Dergiler hakkında alınan 2021.18.643 sayılı karar aşağıdaki gibidir.
. Yağmacı/şaibeli sayılmayan dergiler:
- WEB of Science'de Q1, Q2, Q3 sınıfında yer alan dergiler (Editöryal ve/veya basım süreçlerinde ücret talep eden veya etmeyen),
- WEB of Science'de Q4 sınıfında yer alıp editöryal (editorial processing charge) ve/veya basım sürecinde (article processing charge) ücret talep etmeyen dergiler,
- WEB of Science'de Q4 sınıfında yer alıp editöryal ve/veya basım süreçlerinde ücret talep etmekle birlikte sadece ilgili bilim alanı mensuplarının üye olabildiği bir branş derneğinin, üniversitenin, enstitünün veya bilimsel bir kurumun yayın organı olan ve 2010 yılı öncesinden itibaren basılmakta/yayınlanmakta olup abone usulü olarak çalışan ulusal/uluslararası dergiler,
. Yağmacı/Şaibeli dergiler:
Yukarıdaki kriterlere uymayan Q4 dergiler