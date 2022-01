Fed faiz artırımı Bitcoin'i nasıl etkiler?

Kripto paralarda dönüş zamanı mı?

Dünya'dan Ufuk Korcan'ın haberine göre;

Kripto varlıklara yatırım yapmak için çelik gibi sinirlere sahip olmak gerektiğini bir kez daha gördük. Bu sayfada ara ara kripto paralarla ilgili yazılara yer vermeye çalışıyorum. Hepsinde de aynı uyarıyı yaptım, yine yapıyorum: Kripto varlıklara ihtiyacınız olmayan, toplam birikiminizin küçük bir bölümünü ayırın. Sakın kredi çekerek bu işlere girmeyin! Bu uyarının ne kadar yerinde olduğunu geçtiğimiz günlerde bir kez daha gördük. Çok değil bundan 2.5 ay önce Bitcoin, 69 bin dolar seviyesinin üzerini gördü ve 'ralli' söylentileri dillerden düşmüyordu. 24 Ocak tarihinde Bitcoin, 33 bin doların altını gördü. Yani zirveye göre kayıp yüzde 50'yi aştı. Alt coin'lerde ise düşüşler daha sert oldu.

BTC'DE TARİHİ DÜŞÜŞLER

Aslında son yaşanan bu hareket kripto paralarda olağan bir durum. 2012 yılından bu yana Bitcoin'in hareketlerine baktığımızda 15 tane büyük düşüşün (son düşüş hariç) yaşandığını görüyoruz. Son 10 yılda gördüğü son zirveye göre en sert geri çekilme 5 Aralık 2013 ile 21 Şubat 2014 tarihleri arasında yaşandı. Bitcoin bu tarihler arasında yüzde 92 -başka bir ifadeyle 1.240 dolardan 91.7 dolara- düştü. 10-16 Nisan 2013 tarihinde ise Bitcoin fiyatlarında yüzde 81.2'lik çöküş yaşandı. Ayı Piyasası'nın hakim olduğu 17 Aralık 2017 ile 15 Aralık 2018 tarihleri arasında Bitcoin, 19.666 dolardan 3.220 dolara indi.

39.600 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Bitcoin'de yakın zamanda en sert düşüş yüzde 51 ile 14 Nisan-17 Mayıs 2021 arasında gerçekleşti. 69 bin dolar ile tarihi zirvenin görüldüğü 10 Kasım'dan bu yana yaşanan düşüş trendinin sürüp sürmeyeceğini şu an kestirmek zor. Geride bıraktığımız hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı geldi. Son haftalarda yaşanılan düşüşün ana nedenlerinden gösterilen Fed'in faiz artırımlarına yönelik endişeler aslında çarşamba günkü toplantı sonrasında azalmazken Bitcoin'de ilk tepki yükseliş oldu. Ardından geri çekilme yaşansa da son trendde görülen en düşük seviye olan 32.985 dolara yaklaşmadı. Dolayısıyla bu seviye düşüş trendinin dibi olabileceği ya da dibe yakın yerler olduğu görüşlerini destekliyor. 36.450, 34.240 ve 33.350 dolar seviyeleri destek noktaları olarak öne çıkıyor. Yukarıda ise kısa vadede 39.600-40.600 dolar seviyesi hacimli geçilip destek yapılmadan yaşanacak her yükseliş satışlarla karşılaşabilir. Bu gerçekleşirse kademeli de olsa 45.500 dolar hedeflenebilir.

Fed faiz artırımı Bitcoin'i nasıl etkiler?

ABD Merkez Bankası (Fed) geride bıraktığımız hafta yaptığı açıklamada, mart ayındaki toplantıda faiz artırımına gideceği sinyalini verdi. Bu yıl için genel beklenti Fed'in 3 faiz artırımı yapacağı yönündeydi. Ancak toplantı sonrası bu beklenti 5'e kadar çıktı. Kripto varlıkların faiz artırım sürecinden olumsuz etkileneceğine yönelik bir görüş var. Peki geçmişte kripto varlıklar Fed'in faiz artırımlarına nasıl tepki verdi? Fed, 4 Ocak 2016-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında politika faizini yüzde 0-0.25 aralığından yüzde 2.25-2.50 aralığına yükseltti. Bu süre zarfında Bitcoin'in fiyatının 430 dolardan 9.519 dolar yükseldiği görülüyor.

Faiz inerken düştü

Fed'in faiz indirimlerine gittiği ve 23 Mart 2020'de faizleri yeniden yüzde 0-0.25 aralığına çektiği dönemin sonunda ise Bitcoin'in fiyatı 6.734 dolar. Yani Fed'in faiz artırımı yaptığı 2016-2019 yıllar arasında Bitcoin'in bundan pek olumsuz etkilenmediği aksine yükseliş yaşadığı dikkat çekiyor. Ancak konunun bir de parasal genişleme tarafı var. Ekonomide canlanmayı artırmak için piyasaya sağlanan yüklü miktardaki likiditenin azaltılıyor olması asıl tedirginlik yaratan konu. Zira hisse senetleri gibi kripto varlıkların da bu 'bol para' döneminden olumlu etkilendiği görüşü hakim. Dolayısıyla kripto paralar açısından faiz indiriminden ziyade varlık geri alımlarındaki hız daha önemli gözüküyor.

Ön satışlar frene bastı

Bitcoin önderliğinde yaşanan sert düşüşler kripto varlıklardaki ön satışların da frene basmasına neden oldu. Yükseliş dönemlerinde her gün yeni bir ön satışın duyurusu yapılırken son günlerde az sayıda proje, ön satışla finansman sağlama yoluna gitti. Geçtiğimiz hafta Algo, Sol, Flow, Celo gibi projelerin ön satışlarının yapıldığı Coinlist'te The Stader'ın satışı gerçekleştirildi. Her ne kadar genel olarak ön satış sayısı düşse de The Stader'a yoğun ilgi oldu. Piyasasının toparlanması ve yeniden yükselişe geçmesi halinde ön satışların da hızlanması bekleniyor.