Dünya bu Türk gencinin peşinde: En iyi üniversiteler sıraya girdi

İhsan Emre Özerdem henüz 17 yaşında bir lise öğrencisi. Ancak ürettiği projeler yaşını aştı. Ortaokuldan bu yana kodlama yapıyor, yazılım üretiyor, icatlar çıkarıyor. Birçok dilde simultane çeviri yapan akıllı şapkadan, siber güvenlik için yeni bir şifreleme yöntemine kadar tam 22 özgün proje geliştirdi. Emre'nin geliştirdiği bu projeler dünyanın en iyi üniversitelerinin de dikkatinden kaçmadı.

Tam 5 üniversiteden tam burslu kabul aldı. Bu üniversiteler arsında ABD'nin en büyük üçüncü üniversitesi olan Arizona State University, İtalya'nın en prestijli üniversitesi Bocconi Üniversitesi, İngiltere'deki University of Nottingham, dünyanın en büyük genetik araştırma laboratuvarlarından birine sahip Universty of Wisconsin ve University of Pennsylvania bulunuyor. Bu üniversitelerden bazıları tam eğitim bursunun yanı sıra Emre'yi kapmak için birbirinden cazip teklifler bile yaptı. Arizona State University ''Bize gel yüzde 50 ek burs daha verelim'' teklifinde bulundu. İki üniversiteden daha haber beklediğini anlatan Emre ise tercihini ''Öğrenci projelerine çok önem veriyor, patent hakkını saklı tutuyor'' dediği Universty of Wisconsin'dan yana kullanmayı tercih ettiğini söyledi.

17 YAŞINDA 22 YAZILIM PROJESİ

Elektrik elektronik mühendisi bir baba ile ev hanımı annenin tek çocuğu olan Emre'nin bu üniversitelere yaptığı başvuru sırasında gönderdiği özgeçmişinde tam 22 proje yer alıyor. Nakara Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi son sınıf öğrencisi Emre 11 yaşından beri yazılım projeleri üretiyor. Bu projeler arasında bilgisayar oyunu oynarken, oyunda yaşanan bazı tecrübeleri gerçeğe dönüştüren uygulamalar var. Örneğin oyun sırasında rüzgar esiyorsa, oyuncuya rüzgar üfleyen bir makine geliştirmiş. Ufak bir kamera ile geliştirdiği akıllı şapkası giyildiği zaman karşınızdaki bir yabancının söylediklerini Türkçe'ye simultane çeviri yapabiliyor. Karpuz ve karpuz çekirdeklerden esinlenerek geliştirdiği robot siber güvenli alanında kullanılıyor. Emre oldukça teknik bir yazılım olan bu projesini şöyle anlatıyor:

''Bilgisayarlar çalışma prensipleri sebebi ile gerçek rasgele sayı üretemezler. Gerçek rasgele sayı üretimi için karpuzların şekilleri, yapısı ve desenlerini analiz eden bir robot tasarladım bu problemi çözmek için. Bu "gerçek rasgele sayılar" genelde siber güvenlik alanında kullanılıyor''

FAYDALI BİLGİSAYAR OYUNLARI YAPTI

Emre Z kuşağının bilgisayar oyunu tutkusunu daha faydalı hale getirmek için çalışıyor. Bunun için ortaokul yıllarından itibaren ödüllü projeleri hayata geçirmiş. Henüz ortaokuldayken öğrencilere İngilizce kelimeler öğreten bir oyun üretmiş. Microsoft'un düzenlediği bir yarışmada ise Türkiye'nin turizm bölgelerini tanıtan bir bilgisayar oyunu tasarlamış. Emre bu projesiyle Romanya'da katıldığı uluslararası yarışmada dünya 3'üncülüğü elde etmiş. Son günlerde çok konuşulan metaverse konularına da değinen Emre teknolojinin hiçbir zaman gerçekliğin yerini alamayacağı düşünüyor. ''Teknoloji her zaman gerçek dünyayı daha iyi anlamak ve faydalı şeyler üretmek için kullanılmalı'' diyen Emre bilgisayar oyunlarının da bu yönden olması gerektiğine inanıyor.

TÜRKİYE'Yİ DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜNE SOKMALIYIZ

Yurtdışında bilgisayar bilimleri okuyacak olan Emre'nin en büyük hayali 40 milyar dolardan fazla bir büyüklüğe sahip dijital oyun pazarında Türkiye'yi küresel bir aktör ve üretici yapmak. Eğitici ve faydalı oyunlar üretmeyi hedeflediğini söyleyen Emre ''Uzun vadede ülkemde bu camiaya girmek isteyenlere destek vermek istiyorum. Bilgisayar oyunları artık sadece gençlerin değil, yetişkinlerin de çok ilgili duyduğu bir alan. Ancak mutlaka faydalı şeyler içermeli. Eğitici ve kaliteli olmalı. Ben de bunun için çalışmak istiyorum'' dedi.

CEYDA KARAASLAN