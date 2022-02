Ukrayna taleplerini açıkladı: Tüm Rus birlikleri çekilsin

Rusya saldırılarının 5'inci gününde gözler Rusya ve Ukrayna müzakerelerine çevrildi.

Ukrayna ve Rusya heyetleri bir araya geldi.

Toplantının gündemi Rus saldırılarının sona erdirilmesi ve acil ateşkes bulunuyor.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, Ukrayna heyetinin Ukrayna topraklarındaki tüm Rus güçlerinin çekilmesini talep ettiğini, buna Kırım ve Donbas'ın da dahil olduğunu duyurdu.

Zelenskiy'den Rus askerlerine: "Gidin ve hayatınızı kurtarın"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medyada yayınladığı yeni videoda konuştu.

"Başkanlığa gittiğimde her birimizin 'Cumhurbaşkanı' olduğunu söyledim. Çünkü hepimiz devletimizden sorumluyuz. Güzel Ukrayna'mız için. Ve şimdi her birimiz birer savaşçıyız ve her birimizin kazanacağından eminim. Ukrayna'ya zafer!

4 bin 500 askerinizi kaybettiniz. Bunu neden yapıyorsunuz? Çocuklarınızı neden kaybediyorsunuz? Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın."

Zelenskiy, son dört gün içinde Ukrayna'da 16 çocuğun öldüğümü ve 45 çocuk yaralandığı bilgisini paylaştı. Rus birliklerinin Ukrayna'da suç işlediğini söyledi ve "işlenen her bir suç bizi daha çok birleştiriyor" dedi.