Sıfır Atık şirketiyle kadınlara ışık oldu

Şanlıurfa'da yaşayan 24 yaşındaki Zeynep Direkli, bitkisel atıklardan elde ettiği organik boya ve kokulara kadınlara gelir kapısı açtı. Ev, lokanta, restoran ve hayatın her alanında kullanılan meyve ve sebze atıkları kimi zaman bir kumaşa kimi zaman da kolonyaya dönüşüyor. Emine Erdoğan'ın sıfır atık projesinin kendisine ilham olduğunu söyleyen Direkli, KOSGEB'den destek alarak kurduğu şirketinin hikayesini SABAH'a anlattı: Harran Üniversitesi tekstil bölümü mezunuyum. Emine hanımın sıfır atık konusundaki duyarlılığı benim gibi yüzlerce kadına yol gösterdi. Atıklardan ne yapılabilir diye sürekli araştırdım. Stajımı kimya laboratuarında yapmıştım. Kimyasal atıklar insan sağlığına zararlı diye organiğe yöneldim. KOSGEB'den 100 bin lira destek alarak kurduğum ARGE şirketinde doğa ve insan dostu ürünler üretiyorum.

Dezavantajlı 4 kadına da istihdam sağlıyorum. Hedefim dünya markası olmak. Girişimciliğe nano teknoloji ile giyilebilir bir korse üreterek başlamış ve uluslararası bir yarışmada ülkeme bronz madalya getirmiştim. Şu an meyve ve sebze atıklarından organik kumaş boyaları ve kokular elde ediyorum. Bu boyaları hem kumaşta hem de kozmetik sektöründe alkolsüz ve kimyasalsız parfüm ve kolonya üretiyoruz.

Bunları e ticaret siteleri ile sosyal medya üzerinden satışını yapıyoruz. Aklınıza gelebilecek her türlü meyve sebze atıklarını kullanıyoruz. Portakaldan limona, çaydan kahveye, soğandan havuca, kerevizden brokoliye kadar her türlü meyve sebze atığını geri dönüştürüyoruz. Urfa'da kafe, lokanta, market zincirleri, pazarlar ve sebze haliyle anlaştım. Atıkları anlaştığım firmalardan toplu olarak alıyorum.

Firmalar her atığı ayrı ayrı kategorize ediyorlar ve bana teslim ediyor. Atıkları çürümeden dönüştürüyoruz. Her atığın kendine has reçetesi var. Kokularda atıkları soğuk pres yönetimini kullanıyoruz. Kumaşlarda da destinasyon sistemini kullanıyoruz. Kimisini sıvı olarak kimisini toz ve jel haline getirerek kullanıma hazırlıyoruz. Atıkları çöpe atma devrini kapattık. Parfümler, kolonyalar, kumaş boyaları üretiyoruz. Küçük bir üretim atölyemiz var, orada da boyadığımız kumaşlardan kadınlar için konfeksiyon ürünleri yapıyoruz. Pantolondan, gömleğe, şaldan, tişörte kadar çeşitli kıyafetler üretiyoruz. Başta onaylamayan aile bireylerimin hepsi şu an benden destek almak istiyorlar. Ekip arkadaşlarımla birlikte çok güzel şekilde büyüyoruz.

