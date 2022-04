Bakan Kurum: 3 milyon konutumuzu dönüştürdük

Kartal Esentepe'deki taş ocağının yerine 313 bin metrekare büyüklüğünde, Kartal Millet Bahçemizin yapımına başlıyoruz. İnşallah 2023 yılında, Dünya Çevre Günü'nde tamamlıyoruz. Kartal'a, İstanbul'a armağan ediyoruz"

Bakan Kurum, Kartal'da 6 Şubat 2019'da Yeşilyurt Apartmanı'nın yıkılması sonucu başlatılan Orhantepe Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen temel atma törenine katıldı.

Kartal'da geçekleşen 955 konutluk dönüşüm kapsamında 150 bağımsız birimin temelini atmak için toplandıklarını ifade eden Kurum, Türkiye'nin son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde çevreden sağlığa, şehircilikten ulaşıma, enerjiden savunma sanayine kadar çağ atladığını söyledi.

Cumhurbaşkanının büyük Türkiye yürüyüşüne 1994'te başlayarak, kesintisiz 20 yıllık AK Parti iktidarını ülkeye, demokrasiye, cumhuriyete kazandırdığını vurgulayan Kurum, İstanbul'a yaptıkları her bir yatırımı, kazandırdıkları her bir eseri, gerçekleştirdikleri her bir projeyi ülkeye, dünyaya ve insanlığa hizmet olarak gördüklerini kaydetti.

Kurum, kentteki 39 ilçede kentsel dönüşümden sosyal konuta, çevre yatırımlarından millet bahçelerine kadar her alandaki projeleri hayata geçirdiklerini anlatarak, içerisinde kıraathanelerden camilere, bisiklet yollarından mesire alanlarına, yürüyüş parkurlarından spor alanlarına kadar pek çok sosyal donatının bulunduğu 43 millet bahçesiyle şehirdeki yeşil alan miktarını artırdıklarını dile getirdi.

İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu belirten Kurum, "Hocalarımız, üniversitelerimiz, kurumlarımız İstanbul'da büyük bir deprem beklendiğini üzerine basa basa ifade ediyorlar. Şunun altını her defasında önemle çiziyorum. İstanbul'umuzun depremden ve kentsel dönüşümden daha öncelikli bir gündemi yoktur. Ne yazık ki ülke topraklarımızın yüzde 66'sı deprem riski altında ve nüfusumuzun yüzde 71'i bu alanlarda yaşıyor. Sadece 100 yılda 80 bin kardeşimizi depremler nedeniyle kaybettik." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2012'de ortaya koyduğu vizyonla ülkenin her yerinde kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 3 milyon konutumuzu dönüştürdük. Böylelikle 12 milyon vatandaşımızın hayatını güvence altına aldık. Şu anda ülkemizin dört bir yanındaki şantiyelerde 120 milyar lira yatırım bedeliyle, 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutumuzu hızla dönüştürüyoruz. Gönülden söylüyorum, yastığa başımızı koyduğumuzda, sabah gözümüzü açtığımızda aklımızda hep kentsel dönüşüm var. Hayalimiz, duamız, hedefimiz inşallah 2035 yılına kadar Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir binamızı bırakmamaktır."

İstanbul'da sahada 140 bin konutun inşa çalışmalarının süratle devam ettiğini, hiçbir İstanbulluya deprem korkusu yaşatmamak için Orhantepe Mahallesi'nde gerçekleşen dönüşümü çok önemli gördüklerini vurgulayan Kurum, 6 Şubat 2019'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu hayatını kaybeden 21 kişiyi rahmetle andı.

Kurum, o acı günün üzerinden 1 yıl geçmeden TOKİ eliyle yapılan 105 konut ve 20 dükkanın hak sahiplerine teslim edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımıza ücretsiz riskli yapı analizi imkanı sağladık. Vatandaşlarımız için irtibat ofisimizi açtık. Sizin taleplerinizi aldık ve yeni bir çalışmaya başladık. Sizlere bir söz verdik. Ada bazında yapacağız, dedik. Etaplar halinde teslim edeceğiz, dedik. Söz verdik ve sözümüzü tutmanın heyecanını, gururunu, onurunu yaşıyoruz. Hiçbir şekilde vatandaşımıza boş vaatlerde bulunmuyoruz, ne diyorsak harfiyen yerine getiriyoruz. Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz eliyle toplam yatırım değeri 650 milyon lira olan 811 konut ve 144 dükkan olmak üzere 955 bağımsız bölümün yapımını başlattık. Şu anda 805 bağımsız birimin inşaat çalışmalarına sahada devam ediyoruz. Bugün de kalan 150 bağımsız birimin temellerini atıyoruz. Tüm konutlarımızı ve dükkanlarımızı 2023 yılında teslim edeceğiz."

Kurum, Orhantepe Mahallesi'nde riskli yapı tespiti yaptıran ve evini yıkan hiç kimseyi açıkta bırakmayacaklarını dile getirerek, "Ada bazlı dönüşüm içerisinde yer almayan, ancak parsel bazında kalan 400 hak sahibi kardeşimizin yıktıkları her binanın da yerine yenisini yapıyoruz. 500 milyon yatırım bedeliyle, 23 binada 500 dairemizin inşaatlarına bu yıl içerisinde başlayacağız, 1 yıl içerisinde tamamlayacağız. Bu konutlarımızı da eklediğimizde Kartal Orhantepe'nin dönüşümünde 1500 konut sayısına ulaşacağız. Kartal'da sadece Orhantepe değil, şehrin her tarafında, tüm mahallelerimizde dönüşüme ara vermeden devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kartal'a 313 bin metrekarelik millet bahçesi

Konut müjdesinin ardından ramazan ayı müjdesi de vermek istediğini söyleyen Kurum, Kartal'da D-100 kara yolunun kıyısında yıllarca işletilen, bir süredir nasıl bir projeye konu olacağı merak edilen taş ocağı hakkında yapılan çalışmalar ve Kartal sakinleriyle görüşmeler sonucu karara vardıklarını anlattı.

Taş ocağının doğal durumunu ve içerisinde canlı hayatının başladığı suyunu koruyarak yeni bir projeye imza atacaklarını kaydeden Kurum, "Kartal Esentepe'deki taş ocağının yerine 313 bin metrekare büyüklüğünde, Kartal Millet Bahçemizin yapımına başlıyoruz. Haziran ayında Dünya Çevre Haftası'nda yapımına başlıyoruz. İnşallah 2023 yılında, Dünya Çevre Günü'nde tamamlıyoruz. Kartal'a, İstanbul'a armağan ediyoruz." dedi.

Temel atma törenine Kurum'un yanı sıra AK Parti İstanbul milletvekilleri Erol Kaya ve Ravza Kavakçı Kan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Orhantepe Mahallesi sakinleri katıldı.

Törenin yapıldığı yerden temel atma törenlerinin gerçekleşeceği 1. ve 14. etaplara canlı bağlantı yapıldı. Bakan Kurum, yetkililer ve hak sahiplerinin birlikte butona basmasıyla temel atma işlemleri başlatıldı.

Törenin ardından Kurum, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde oynanan Başakşehir Spor Kompleksi'ndeki "Emlak Konut SK" ile "Uludağ Basket NBSD" maçını izledi.