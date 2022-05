Bakan Yanık, Aile Haftası kapsamında düzenlenen piknikte konuştu

Yanık, Aile Haftası kapsamında düzenlenen piknikte yaptığı konuşmada, ailenin toplum içindeki önemini vurguladı.

Dede Korkut hikayelerinde yer alan aile temasına ilişkin görüşlerini dile getiren Yanık, "Hikayede, bir ailenin kuruluşunu başlatırken, eşler arasında veya talipler arasında mertliğin, cesaretin, iyiliğin öne çıkarıldığı, mert, cesur, iyi kalpli, hayırsever insanların onaylandığının öne çıkarıldığını görürüz." diye konuştu.

Yanık, ailede mertlik, eşler arasında dayanışma, güven, dürüstlük, birbirine sahip çıkmanın önemine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnancımız da aileyi saadetin ve güvenliğin en temel umresi, en temel yuvası olarak görür. Aileyi toplumun merkezine yerleştirir, insanı da güvenli limanı olarak tarif eder. Dolayısıyla hem kültürel hem inanç bağlamında baktığımızda aile bizim için çok özel ve çok başka bir yerde duruyor.

Fakat hep her konuşmamda söylediğim gibi şunu sormamız lazım. Nasıl bir aile? Biz nasıl bir aileyi istiyor ve bekliyoruz? Her şeye rağmen, her türlü sıkıntının, şiddetin, mutsuzluğun olduğu bir aile mi, tam tersi birbirine saygı duyan, seven, birbirini koruyan, gözeten, sahip çıkan, çocukları geleceğe hazırlayan, vatana, millete ve insanlığa iyi birer insan olarak yetiştiren bir aile mi? Kuşkusuz ikincisi. İşte tarihten bu yana çizdiğimiz aile profili bize ikincisini işaret ediyor."

- "2022 yılını inşallah bir aile yılı olarak tamamlayacağız"

Yanık, toplumun nüvesi, çekirdeği ve güvenlik anahtarının aile olduğunun altını çizerek, her zaman buna inandıklarını söyledi. Birbirine karşı sevgiyle saygıyla muhabbetle davranan, çevresine karşı iyi olan bireylerden oluşan ailenin yaşatılarak, geliştirilerek geleceğe taşınması gerektiğini vurguladı.

Bakanlık olarak ailenin korunması, geliştirilmesi için birçok alanda yürütülen çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Yanık, şöyle konuştu:

"Anneler Günü ile başladığımız ve Aile Haftası kapsamında devam ettiğimiz etkinliklerimizi ve çalışmalarımızı, yıl içerisinde diğer çalışmalarımızla besleyeceğiz. Yıl sonuna kadar 2022 yılını inşallah bir aile yılı olarak tamamlayacağız. Yılın sonunda da bütün bir yıl boyunca yaptığımız çalışmaların hüküm cümlelerini sizlerle yeniden kamuoyuyla, basınımızda paylaşacağız."

Bu programların sadece anlık ve haftaya özgü olmadığını vurgulayan Yanık, "Bu etkinlikler, 2022 yılını bir aile yılı olarak icra etmenin belli durakları aslında." dedi.

Bakan Yanık, bu etkinlikle, ailenin önemini ve aile olma bilincini kamuoyuna ve özellikle gençlere hatırlatarak bugünü idrak etmek istediklerini kaydetti.

Konuşmanın ardından tüm katılımcılarla aile fotoğrafı çekildi.