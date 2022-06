Emziren anneler meme iltihabını griple karıştırabilir

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Pelin Basım, "Meme iltihabı, emzirirken meme de bir kızarıklık ve şişkinliğe neden olabilir. Bununla birlikte eşlik eden eklem ağrısı, ateş, baş ağrısı gibi grip belirtilerini de gösterebilir. Grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonu ile karıştırılarak grip özelinde yanlış bir tedavi yolu izlenir ise meme apsesine kadar gidebilecek komplikasyona yol açabilir." açıklamasında bulundu.

Basım, Medipol Mega Üniversite Hastanesi tarafından paylaşılan yazılı açıklamasında, meme iltihabının (laktasyonel mastit) grip belirtilerini taklit ettiğini belirterek emziren anneleri uyardı.

Gelişen meme apsesi ise cerrahi tedaviye kadar gidebilir. İnternetten ya da kulaktan dolma bilgilerle teşhis ve tedavi yöntemlerini denemeyin. Vakit kaybetmeden özellikle emzirdiğinizi belirterek doktora başvurun." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Pelin Basım, genellikle halk arasında süt kanallarının tıkanması olarak bilinse de aslında süt kanallarında bir tıkanmanın söz konusu olmadığını belirterek, meme iltihabı hastalığı hakkında şu bilgileri verdi;

"Laktasyonel mastit emziren kadınların özellikle de erken dönem emzirme süreçleri boyunca annelerin başına gelebilir. Mastit meme enfeksiyonu demektir. Laktasyonel mastitse emziren kadının meme enfeksiyonu olarak tanımlanır. Geride süt kalmasına bağlı olmakla beraber o sütün enfekte olması durumudur. Süt kanallarından bebekten anneye geçen veya çevresel faktörlerden süt kanallarının enfeksiyonu iltihaplanması halidir. Laktasyonel mastit emziren kadınlarda ilk sekiz hafta daha sık görülmekle beraber emzirme dönemi boyunca azalarak her dönemde olabilir.

Sekiz ila onuncu haftada görünmek zorunda değildir. Ama en sık ilk on haftada yaşanır. Sonraki süreçte sıklığı biraz azalmakla beraber yine de tekrarlayabilir. Özellikle ilk dört ayda bebeklerin henüz çene kaslarının gelişmemiş olması sonucu sütün tamamını boşaltamamaları nedeniyle geride süt kalması ve buna da meme de enfeksiyon geçmesi en sık rastladığımız etkendir."

- "Memede kalan fazla süt enfeksiyona neden oluyor"

Annelere sık sık ve bol bol emzirmeyi önerdiklerini bildiren Basım, "Özellikle ilk 3 ayda bebek her istediğinde annelere emzirmelerini tavsiye ediyoruz. İkişer saat üçer saat arayla değil, bebek ihtiyaç duyduğu her an emzirilmesi gerekiyor. Özellikle bu ilk dönemde bebek emdikten sonra da sütün bol olduğunu ve geride kaldığını hisseden annelerin pompayla sütü boşaltmalarını öneriyoruz ki geride kalan fizyolojik olmayan süt orada enfeksiyona sebep olmasın." açıklamalarını yaptı.

- "Enfeksiyonun ilerlememesi için doktora başvurun"

İnternetten hastaların şifa bulmaya çalışmasının yanlış olduğunu ve zaman kaybetmeden doktora başvurmaları tavsiyesinde bulunan Basım, "Özellikle sosyal medyada meme iltihabı konusunda çok karışık kafa karıştırıcı, birbiriyle çok çelişkili bilgiler yer alıyor.

Bu durum ise bilgi kirliliğini oluşturuyor. Anneye sütünün enfekte olduğu ve emzirmemesi gerektiğini söyleyerek kulaktan dolma önerilerle hastanın mevcut durumunu daha da kötüleştiriyorlar. Dolayısıyla bize başvurdukları anda zaten hastanın durumu çoğu zaman ilerlemiş oluyor. Enfeksiyonun ilerlemesi adına vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gitmelerini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "İhtiyaç halinde süte geçmeyen antibiyotikler kullanılıyor"

Her mastitte antibiyotik tedavisinin kullanılamayacağını belirten Basım, tedavi basamakları hakkında şunları aktardı;

"Eğer erken dönem bir mastitse bol bol emzirme ve sağma yaptırıyoruz. Emzirmeden önce sıcak uygulama yaptırıp sütün akmasını sağlıyor ve emzirdikten sonra hızla dolmasını engellemek için soğuk uygulama yapılmasını öneriyoruz. Memeye masaj gibi uygulamalarla kısa yoldan problemi halletmeye çalışıyoruz. Eğer bu durum ilerlemişse ateş, taşikardi, kalpte hızlı atım ya da düşkünlük, halsizlik gibi bulgular varsa mutlaka süte geçmeyen antibiyotiklerin kullanımını öneriyoruz. İhtiyaç halinde süte geçmeyen antibiyotikler kullanılıyor."

- "Probiyotiklerin tüketilmesin fayda sağlar"

Vücuttaki enfeksiyonları engelleyebilmek adına vücut için yararlı bakteriler anlamına gelen probiyotiklerin tüketilmesinin fayda sağlayacağını dile getiren Basım, "Bu yararlı bakterileri almak sadece meme rahatsızlıklarında değil tiroid hastalıklarda ve romatizmal hastalıklarda da çok faydası olan besinlerdir.

Bu yararlı bakteriler toplumda sıklıkla kullanılan tüketilen ama hastaların ne için olduğunu bilmediği için o emzirme döneminde ısrarla üstünde durmadıkları maddelerdir. Probiyotik bakımından zengin kefir, boza, yoğurt ve tarhana çorbasını mevsimine uygun bir şekilde güvendiğiniz satış kanallarından temin ederek tüketebilirsiniz." tavsiyesinde bulundu.