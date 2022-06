Norveç vatandaşları ülkemize kimlikle seyahat edebilecek

Norveç Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması:



Norveç vatandaşları artık Türkiye'ye sadece kimlik kartlarıyla seyahat edebilecek.

Norveç'e seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarında ise vize şartı aranmaya devam edecek.

Sa glad for at Tyrkia midlertidig endrer passreglene! For resten av aret kan nordmemm som mangler pass bruke nasjonalt ID-kort nar de reiser til Tyrkia. @MevlutCavusoglu viser frem avtalen. pic.twitter.com/Dr4rIRfzoi