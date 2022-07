Boğaziçi'nden tır direksiyonuna

TBMM Kadın İstihdamının Geliştirilmesi Alt Komisyonu, İstanbul'da yaptığı toplantıda Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan ve 25 yıl yöneticilik yaptıktan sonra tır şoförlüğüne başlayan Altınay Bekar'ın başarı hikayesini dinledi. Türkiye'nin ilk kadın tır şoförü olan Ekol Lojistik Sürücü Geliştirme Master'ı Altınay Bekar "Buraya son derece erkek egemen olarak düşünülen, gerçekte de öyle olan lojistik sektörünü temsilen geldim. Görevim sürücü geliştirme masterı. Bu görevin içerdiği zorlu bir yolumuz var, o da kadın tır şoförü yetiştirmek" dedi.

Sık sık alkışlanan Bekar'ın konuşmasının devamı şöyle: Kadının her alanda varlığını sürdürebilmesini istiyoruz. İstihdam sağlayan sektörlerde iş gücü kapılarını açmak için uğraşıyoruz. Ancak mesleğin kendine özgü zorlukları var. Bu sektör, sadece araç kullanmaktan ibaret bir şey değil, çok ciddi organizasyon içeriyor. Biz bu yola çıkarken ne kadar zor olacağını biliyorduk. Bu ehliyete sahip olan kadın sayısı Türkiye'de bir elin parmaklarını geçmez. Rol model geliştirmekte sıkıntı yaşadığımız için ben bizzat yollara çıkmak üzere hazırlanıyorum. Nitekim şu anda ehliyetlerim, bütün sertifikalarım mevcut. Tır şoförü eğitimleri, ehliyeti ve belgelerini almak 20 bin lira tutuyor. Biz şirket olarak bunu desteklemek üzere yola çıktık. Her kadının her akşam gideceği sıcacık bir evi yok. Bazı kitleler için bu meslek sığınacak bir yer olabilir.

EBRU KARATOSUN