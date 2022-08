ESK: Yaptığımız indirim fiyatları düşürür

Et ve Süt Kurumu(ESK) tarafından küçükbaş etinde uygulanan indirimin ardından gözler satış noktalarına çevrildi. Türkiye genelinde 18 mağazayla hizmet veren ESK'nın satışını gerçekleştirdiği ürünlere erişimde sıkıntı yaşayan vatandaşlar, mağaza sayısının artırılmasına yönelik talepte bulundu. Bunun yanı sıra Türkiye Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik ise, ESK'nın gerçekleştirdiği indirimin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Yeni Şafak'a konuşan ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan, piyasanın bir müdahaleye ihtiyacı olduğunu ve indirimi de öncelikli olarak fiyatları dengelemek amacıyla gerçekleştirdiklerini vurguladı.



DİĞER FİRMALAR DA İNDİRİME GİDECEK

Et ve Süt Kurumu olarak iki öncelikleri olduğunu söyleyen Kayhan, "Bunlardan birincisi, piyasadaki fiyatlara yön vermek ikincisi ise canlı stokunu eritmek. Son olarak düzenlediğimiz kampanya da piyasayı şekillendirmeye yönelik bir adım. Gıda enflasyonuna karşı olumlu bir iklim oluşturmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Uyguladıkları yüzde 25'lik indirimin diğer firmalara da örnek teşkil edeceğini ve fiyatların düşeceğini belirten Mustafa Kayhan, "Bizim kampanyamız diğer firmaları da etkileyerek fiyatları düşürecek. Daha önce de süreç böyle işledi" dedi.

KUZU ETİNİ TARIM KREDİ'DE SATACAĞIZ

Ürün erişimine yönelik sıkıntıları ve mağaza planlamalarını da sorduğumuz Mustafa Kayhan, şunları söyledi: "Türkiye genelinde 18 mağazamız var. Satış ağını çeşitlendirmeye yönelik planlamalarımız var. Ayrıca ESK'nın kuzu eti ürünlerinin de Tarım Kredi Kooperatif Marketlerindeki reyonlarda satılmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Çalışmalarımız tamamlandığında, vatandaşlar Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ürünlerimize erişilebilecek. Her ile mağaza açmayı verimli bulmuyoruz. Bir noktadan sonra önemli bir maliyet kalemi oluşuyor. Temel amacımız piyasayı şekillendirmek. Üretici fiyatlarını artırırken tüketici fiyatlarını düşürmeye yönelik adımlara öncelik veriyoruz." Halihazırda sayısı bini bulan Tarım Kredi marketlerinde Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) ürettiği kıyma ve kuşbaşı satılıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin 134 mağazasında ESK'nın ürettiği kuşbaşı ve kıymalara ulaşıldığını görmek mümkün. Ürünlerin tüm mağazalara yayılması için ise altyapının geliştirilmesi gerekiyor.



SAHTE TABELAYA KANIP MAĞDUR OLMAYIN

Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) küçükbaş etindeki indirimi sonrası pek çok farklı noktada aynı isimle faaliyet gösteren mağazalar da vatandaşın kafasını karıştırıyor. ESK'nın 1'i İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde toplam 18 satış mağazası olmasına rağmen farklı isimlerde birçok işletme faaliyet gösteriyor. Et Balık Satis Mağazaları, Et ve Balık Mağazası, Et Ve Balık Kurumu ve Et ve Balık Mağazaları gibi ESK ile hiçbir bağı olmayan firmalar aynı renk ve benzer logolarla vatandaşı yanıltıyor. Bu konu ile alakalı olarak ise ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan, şöyle konuştu: "Önceden ESK'nın franchise anlaşması yaptığı farklı firmalar vardı. Bizimle olan franchise anlaşması bitmesine rağmen faaliyetlerini sürdüren mağazalarla alakalı mahkeme süreci devam ediyor. Şu anda hiçbir şirketle franchise anlaşmamız bulunmuyor. Sadece kendi bünyemizde yer alan 18 mağaza ile hizmet veriyoruz."

Burak Karac