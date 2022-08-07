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Çocuklar okuldan çok sosyal medyada

Türkiye'de çocukların sosyal medya kullanımı ürkütücü boyutlara ulaştı. Çocukların cep telefonu ve tablet başında geçirdiği süre günlük 6 saati bularak okul eğitimini geçti.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 07 Ağustos 2022 08:04
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Çocuklar okuldan çok sosyal medyada

Ebeveynlerin çocuklarının nerede olduğunu görmelerini ve telefon kullanım alışkanlıklarını incelemelerini sağlayan mobil uygulama Find My Kids'in, 718 yaş arası çocukların sosyal medya kullanım tercihlerini açıkladı. Buna göre Türkiye'deki çocukların günlük ortalama sosyal medya kullanımı 6 saati geçerek ürkütücü boyutlara ulaştı. Dünya genelinde ise bu süre 8,5 saat civarında.

Dünyada 3,5 milyon, Türkiye'de 60 bin aylık aktif kullanıcıyı sahip olduklarını belirten Find My Kids Ülke Müdürü Neşen Yücel "Yaptığımız araştırmaya göre Türkiye'deki çocukların en çok kullandığı sosyal medya uygulamalarında ilk iki sırada TikTok ve YouTube yer alıyor. Çocuklar her iki uygulamaya da günde yaklaşık birer saatlerini ayırıyorlar. Diğer bir popüler uygulama olan Instagram'da geçirilen süre de bir saate yaklaşıyor. Türkiye'deki çocukların sıklıkla kullandığı diğer uygulamalar Facebook, WhatsApp ve Snapchat şeklinde sıralanıyor. Find My Kids'in uygulama kullanımı takip özelliğinden anne babalar yoğun olarak yararlanıyor. Çünkü sosyal medya üzerinde kontrolsüz iletişim neticesinde ortaya çıkabilecek akran zorbalığı, taciz vb. gibi tehditlerden çocuklarını korumak istiyorlar. Bunun için de çocuğun hangi uygulamada ne kadar zaman geçirdiğini görebilmek, gerekli tedbirleri zamanında almak adına büyük önem taşıyor" dedi. Dünya genelindeki çocukların kullanım alışkanlıkları incelendiğinde Türkiye'dekine yakın bir tablonun ortaya çıktığını anlatan Neşen Yücel "Uygulamalar benzerlik gösterse de ortalama kullanım süresi açısından farklılıklar var. Örneğin, TikTok'un dünyada günlük kullanım süresi 2 saatin üzerinde ve ilk sırada yer alıyor. İkinci sıradaki YouTube'un kullanımı ise 1,5 saate yaklaşıyor. Türkiye'deki listede yer almayan Roblox uygulaması ise bir saatlik süresi ile dünyada üçüncü sırada bulunuyor. Listenin kalan kısmı Instagram, Facebook ve WhatsApp şeklinde sıralanıyor" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE ÇOCUKLARIN EN ÇOK KULLANDIĞI UYGULAMALAR

Uygulama Ortalama Süre (dakika)

1- TikTok......................72

2- YouTube.............59

3- Instagram................54

4- Facebook............28

5- WhatsApp................33

6- Snapchat............14

7- Diğerleri.................108

ÖMER TEMÜR

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