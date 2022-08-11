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Getir-götür siparişleri denize yelken açtı: Marketten yüzer sipariş

Kapıya teslim sipariş teslimi denizdeki teknelere kadar uzandı. Uzun süredir Ege ve Akdeniz'in turizm beldelerindeki yerel esnafın kullandığı bu yöntemi şimdilerde zincir marketler de uyguluyor. Ünlü dondurma ve kahve markaları da deniz üzerindeki yerlerini almış durumda. İçlerinde online sipariş alan marketler bile var.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 11 Ağustos 2022 07:45
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Getir-götür siparişleri denize yelken açtı: Marketten yüzer sipariş

Kapıya teslim sipariş işi, denizdeki teknelere kadar uzandı. Pandemi sonrasında tekne tatillerinin artmasıyla, yüzer market piyasası perakende sektörünün gözdesi oldu. Uzun yıllardır Ege ve Akdeniz'in turizm beldelerinde yaşayan yerel esnafın kullandığı bu girişimciliği şimdilerde zincir marketler kullanıyor. Söz konusu modele göre, tekne sahipleri önceden tanıştığı esnafa telefon açarak sipariş veriyor, onlar da motorlu kayıklarıyla teslim ediyordu. Hatta, ufak motoruna dondurma dolabını, mısır kazanını veya gözleme dolu çantasını yükleyenler tekne tekne dolaşarak satış yapıyordu.

TATİLCİLERDEN YOĞUN TALEP

Yüzer teslimat piyasasının daha organize hali tatilcilerden ciddi talep görüyor. Çünkü zincir marketler başta olmak üzere perakende sektörünün önemli markaları bu işe girmiş durumda. Sezonluk kiralanan tekneler, kapasitesi ölçüşünde markete dönüştürülüyor. Gün boyunca koylarda gezen bu marketler, tekne sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Raflarda olmayan ürünler ise internet üzerinden sipariş edilerek uygun saatte getiriliyor. Bu sayede, tatilciler karaya ayak basmadan alışverişlerini tamamlıyor.


ONLINE SİPARİŞ DE VAR

Binden fazla ürünü barındıran Mavi adındaki iki teknesi ile hizmet veren CarrefourSA, özel siparişleri karşılıyor. 25 farklı koya ulaşan tekneler, sabah 09.00'dan akşam 21.00'a kadar çalışıyor. Birçok zincir market yanında ünlü dondurma ve kahve markaları da deniz üzerindeki yerlerini almış durumda. Bunlardan biri olan Kahve Dünyası, Al-götür hizmeti ile Marmaris-Göcek hattında tekne tatili yapan müşterilerine servis yapmaya başladı. Teknelere servis hizmetinden faydalanmak isteyenlerin cep telefonu ile bilgi vermesi konum bildirmesi yeterli oluyor.


YEREL ESNAF DA KAZANIYOR

Tatil yerlerindeki yerel esnaf, gelirlerinin büyük markaların pazara girişinden etkilenmediğini söylüyor. Büyük çoğunluğu, müşterilerinin kendilerini tercih ettiğini ve aralarında yılların hukukunun olduğunu anlatıyor. Bunun yanında, küçük motorlarında dondurma, mısır ve benzeri ürünleri satanlar da sürekli olarak tekneler arasında dolaştıkları için, büyük firmalara göre daha hızlı ve etkili oldukları bilgisini paylaşıyor. Yaz sezonundaki satışlarla tüm yıl geçindiklerini belirten esnaf, özellikle dondurma, mısır, gözleme gibi ürünlerin çok satıldığını söylüyor. Anlayacağınız, 'Küçük esnaf zincir markete karşı' durumu şimdilik yaşanmıyor.


İşin piyasası gelişecek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, piyasanın önümüzdeki yıllarda daha da gelişeceğini belirterek, "Esnafın zor durumda kalmaması için dikkatli olunması önemli. Zaten 2-3 ay para kazanıyorlar, desteklemek gerekiyor" dedi. Bize gelince okuyucu, cam gibi suları aşıp gittik, gördük. Yüzdük. Gün boyu arı gibi çalışan yerel esnaf, küçük tekneleri üzerinde satışını yapıyor. Herkes denizin bereketinden yararlanıyor. Cirolar, kazançlar, satışlar gibi konulara hiç girmiyoruz. Nedenine gelince: "Her gün bu kadar güzel mi bu deniz? Böyle mi görünür gökyüzü her zaman? Her zaman güzel mi bu kadar, Bu eşya, bu pencere? Değil, Vallahi değil; Bir iş var bu işin içinde."

Orhan Orhun Ünal

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