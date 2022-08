Gıdada indirim pazartesi başlıyor

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile enflasyonla mücadele dahilinde temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı bir indirim kampanyası başlatıyor. Kampanya ile 30'un üzerinde temel tüketim ürününde pazartesi gününden itibaren indirimli fiyat uygulanmasına geçilecek. Hangi üründe ne kadar indirim yapılacağına ilişkin maliyet hesabı sürerken, büyük şehirler dışındaki marketlerde indirim oranları farklı olabilecek. Yapılacak indirim, yüzde 30'lara varacak.

BAKLİYATTAN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNE...

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar olacak: Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçeği yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi.

ETTEKİ İNDİRİM AYRICA DUYURULACAK

Et ürünlerinde ise Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde hızlıca, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu ayrıca yapılacak.

İNDİRİMLİ ÜRÜNLER 1.400 NOKTADA

Tarım Kredi, 1.400'e yakın markette üreticilerin yerli ve doğal ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri gelecek dönemlerde de imkan ve fırsatları kullanılarak yeni indirim kampanyalarını kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek.

BAKAN KİRİŞCİ: 1.300 MARKETE KASAP REYONU AÇILACAK

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "1300 tane Tarım Kredi marketi var. Bu marketlerde inşallah özellikle kasap reyonunu Et ve Süt Kurumu tabelasıyla donatacağız. Kardeş kuruluş, kardeş organizasyon olarak Tarım Kredi marketlerinde de bu etlerin satışını sağlayacağız, hem Et ve Süt Kurumu, hem üreticimiz, hem de tüketicimiz lehine bir adım atmış olacağız" dedi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ