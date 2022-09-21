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OMÜ'den 'personel zammı ve toplu iş görüşmesi' açıklaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğü, işçilerin zamlı maaşlarıyla ilgili artış oranının yüzde 5 olmadığını, yapılan zammın yüzde 42,35'i geçtiğini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Eylül 2022 18:05
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OMÜ'den 'personel zammı ve toplu iş görüşmesi' açıklaması

OMÜ Rektörlüğü, işçilerin ücret zam oranı ve toplu iş görüşmesiyle ilgili bir açıklamada yaptı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde işçi kadrosunda görev yapan personelimizin ücret zam oranları ve toplu iş görüşmesi süreci ile ilgili son günlerde basın yayın organları ve sosyal medyada tek taraflı ve eksik bilgilendirmeye dayalı haber, yorum ve değerlendirmelere yer verildiği, toplu iş görüşmesi içeriğinin bağlamından koparılarak sosyal medya mecralarında çarpıtıldığı görüldüğünden, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıda yer alan açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur. Üniversitemizde 1802 işçimiz hizmet alım ihalesi kapsamında yüklenici firma (taşeron) personeli olarak görev yapmakta iken 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kadroya geçirilmiştir. Üniversitemizde 592'si eğitim iş kolunda, 1265 sağlık iş kolunda olmak üzere toplam 1857 işçimiz görev yapmaktadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, personelin ve kurumun mevzuattan kaynaklanan haklarının korunması amacıyla 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanun hükümleri uyarınca 8 Nisan 2021 tarihinde Kamu İşveren Sendikası olan Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasına (TÜHİS) üye olmuştur. Bu bağlamda işçilerimizin toplu sözleşmeden kaynaklanan talepleri TÜHİS ile işçi sendikası arasında yapılan görüşmeler sonucunda karara bağlanmaktadır. Üniversitemizde eğitim iş kolunda görev yapan işçilerimizin toplu iş sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde sona ermiş, yeni dönem için yetkili sendika ile üniversitemizin üyesi olduğu Kamu İşveren Sendikası (TÜHİS) arasında toplu iş görüşmeleri devam etmektedir. İşçilerimize toplu iş sözleşmesi gereğince her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zam uygulanmaktadır. Bu kapsamda, üniversitemiz işçilerinin ücretlerine 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 37,35 oranında zam uygulanmıştır. İşçilerimizin zamlı maaşları 15 Temmuz 2022 tarihinde hesaplarına yatırılmış ve sonraki aylarda da yatırılmaya devam etmektedir. Uygulanan yüzde 37,35 oranında zam üzerine yine 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere toplu görüşme kapsamında TÜHİS tarafından ilaveten yüzde 5 zam önerilmektedir. Bu iki zam oranı dikkate alındığında anlaşılacağı üzere artış oranı iddia edildiği gibi yüzde 5 olmayıp yüzde 42,35'i geçmektedir. Ayrıca 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren '2023 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü' çerçevesinde öngörülecek ücret zamları ve enflasyon farkı ayrıca ücretlere yansıtılacaktır. Diğer taraftan işçilerimizin ücretlerine ilave olarak; sosyal yardım, yakacak yardımı, yemek yardımı, taşıt yardımı, öğrenim yardımı, bayram yardımı, aile ve çocuk yardımı, özel durumlara ilişkin sosyal yardımlar, iş riski/yıpranma tazminatı, sorumluluk tazminatı, denge tazminatı başlıkları altında ilave ödemeler de yapılmaktadır. Ayrıca 6772 sayılı Kanun gereği Cumhurbaşkanlığı kararı ile işçilere yılda 52 yevmiye ilave ikramiye ve toplu iş sözleşmesi gereği her yıl mart ayında 28, kasım ayında 27 günlük akdi ikramiye olmak üzere yılda toplam 107 günlük yevmiye ödenmektedir. Üniversitemiz bünyesinde her kademede görev yapan işçi, memur, akademik personel olmak üzere tüm personelin özlük hakları kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde güvence altındadır. Uygulanacak ücret politikası ve zam oranlarında diğer sınıflarda görev yapan personel arasında ücret adaletinin sağlanması çalışma barışı açısından son derece önemlidir. Anayasa ve yasalarımızda güvence altına alınmış demokratik hak ve eylemlere saygı duymakla birlikte; toplu görüşme sürecine katkı sağlamayan, demokratik hak arayışının sınırlarını aşarak üniversitemizin tüzel kişiliğinin ve üst yönetiminin kişilik haklarına saldırı teşkil eden açıklamalarla ilgili haklarımızı saklı tuttuğumuzu bildirir, işçilerimizin durumlarının daha da iyileştirilmesine yönelik çaba içerisinde olduğumuzu kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız" ifadelerine yer verildi.

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