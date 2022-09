Bakımevinde dehşet! 20 yaşında genci üzerine oturarak öldürdüler!

Annesi Gönül Y. tarafından yıllar önce terk edilen otizmli Mehmet Eres(20) ile halası Emel Şen ilgileniyordu. Halası, 5 yıl önce Mehmet'i İstanbul Büyükçekmece'deki özel bir bakımevine verdi. Ancak daha iyi şartlarda bakılması için bakımevine verilen talihsiz Mehmet burada son nefesini verdi...

ÇARŞAFLA EL VE AYAKLARINDAN BAĞLADILAR!

Kamera kayıtlarına an be an yansıyan ölüm olayı şöyle gelişti: Geçtiğimiz 23 Temmuz akşamı buradaki görevliler, Mehmet Eres'i, 'durmadığı' iddiasıyla çarşafı yırtarak yaptıkları bezle elleri ve ayaklarından sandalyaye bağladı. Bir görevli, o sırada darp edilen Mehmet'in boğazını sıkıyor. Sandalyenin ayakları geriye doğru kalkıyor. Yere düştükten sonra sürüklenen Mehmet daha sonra yatağına götürülüyor.

MEHMET'İN ÜZERİNE OTURUYORLAR!

Dehşet veren o anlarda kurumdaki iki görevli, Mehmet'in üzerine oturuyor. Fenalaşan talihsiz genç nefes alamadığı görülünce ilk yardım yapılıyor.

Mahmut Keşan