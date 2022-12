'TÜBA GEBİP ödüllerini 34 genç bilim insanımıza vereceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

TÜBA ve TÜBİTAK'ın 2022 yılı ödüllerini takdim edeceğimiz bilim insanlarımızı çığır açıcı çalışmalarında ötürü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Başvuruların titizlikle değerlendirilmesiyle bu sene 57 bilim insanımız 2 kurumumuzun ödüllerine layık görüldü. Uluslararası TÜBA Akademi Ödüllerinde fen ve mühendislik bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler ile sağlık ve yaşam bilimleri kategorilerinde 3 ödül takdim edeceğiz. Böylece TÜBA Akademi Ödüllü bilim insanı sayımız 25'e yükseldi.

Üstün başarılı genç bilim insanlarının ödüllendirildiği TÜBA GEBİP ödüllerini 22 farklı üniversite ve kurumdan 34 genç bilim insanımıza vereceğiz. Bugüne kadar TÜBA GEBİP ödülü kazanan bilim insanı sayısı da 610'a ulaştı. Bilimsel telif eser ödüllerinde 7 Türkçe bilimsel telif eser, 6 TÜBA TESEP ödülüne layık görüldü.

Bu alanda da şimdiye kadar ödüllendirilen eser sayısı 226'ya çıktı. TÜBİTAK Ödülleri kapsamında ise 12 farklı üniversiteden bilim insanımıza 2 bilim ödülü, 1 hizmet ödülü ve 11 teşvik ödülü takdim edeceğiz. Bu ödüllerin ilk kez verildiği 1966 yılından bugüne kadar 184 bilim ödülü, 19 özel ödül, 88 hizmet ödülü, 547 teşvik ödülü ve 2019 yılı Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü dahil olmak üzere toplam 839 bilim insanı ödüllendirildi.

Atalarımız az önce de ifade edildi "Marifet iltifata tabidir. İltifatsız emek zayidir" diyor. Hakkı verilen her başarının yeni başarıların habercisi olduğuna inanıyoruz. Cumhurbaşkanı olarak TÜBA ve TÜBİTAK Bilim ödüllerini bu hissiyatla himaye ediyoruz. Başbakanlığımız döneminde de bu çalışmaları yakından takip ettiğimizin, her aşamada destek verdiğimizin en yakın şahidi sizlersiniz. Bugün ödülünü takdim edeceğimiz bilim insanlarımızın her birini ayrı değerde görüyoruz. Esasen ödül alsın almasın bilim insanlarımızın tamamını ülkemizin müreffeh yarınları için gecesini gündüzüne kattığını biliyoruz. Ödül sistemini bilim insanlarımız için bir motivasyon ve teşvik kaynağı olarak değerlendiriyoruz. 2022 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim ödüllerinin bilim camiamıza hayırlı olmasını diliyor, ödül alan bilim insanlarımızı tekrar tebrik ediyorum.