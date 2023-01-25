EYT düzenlemesi AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2023 17:11, Son Güncelleme : 25 Ocak 2023 17:15
EYT konusunu çözüme kavuşturacak kanun teklifi, AK Parti TBMM Grubu'nda milletvekillerinin imzasına sunuldu. Teklifin, kısa süre içinde Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.
EYT'nin yanı sıra kamu borç yapılandırması, organize sanayi bölgeleri ile tarımla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifleri de milletvekillerinin imzasına açıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız