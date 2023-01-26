Uzman çavuşa kadro geliyor! AK Parti ve MHP kanun teklifi hazırlıyor

Uzman çavuşların beklediği haber geliyor. Özlük hakları ile ilgili çalışma başladı. Edinilen bilgilere göre; AK Parti ve MHP yöneticileri uzman çavuşların özlük hakları, uzman jandarmaların okullarında geçen bir yıllık sürenin fiili hizmetten sayılması, terörle mücadelede yaralanıp da gazi statüsüne alınmayanların problemlerinin çözümüne yönelik bir toplantı gerçekleştirdi.

Özellikle uzman çavuşların kadro problemi ve özlük hakları ile ilgili talepler masaya yatırıldı. Ayrıca bu durumdaki personelin orduevlerinden ve askeri tesislerden yararlanmalarının da sağlanması da gündeme geldi. AK Parti ve MHP yönetiminin yaptığı toplantı ile Meclis'te bir düzenleme yapılması konusunda ilk adım atılmış da oldu. Hazırlanacak kanun teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilgili bakanlıklarla da istişare edildikten sonra Cumhur İttifakı'nın ortak imzasıyla