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Bakan Koca: Musluk sularını asla içme suyu olarak kullanmayalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Musluk suyunu ne zaman içebileceğimizi Hatay Valiliği veya kaymakamlıklarımız duyuracak. O güne kadar musluk, yani şebeke suyu ancak temizlik için kullanılabilir. Bu uyarıyı, hiçbirimiz, bir an bile unutmamalıyız. Musluk, yani şebeke sularını asla içme suyu olarak kullanmıyoruz" dedi. Bakan Koca ayrıca, son depremde 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 562 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2023 22:44, Son Güncelleme : 22 Şubat 2023 22:46
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Bakan Koca: Musluk sularını asla içme suyu olarak kullanmayalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da kurulan sahra hastanesinde basın mensuplarına konuştu. Pazartesi Hatay'da meydana gelen son iki depremle 6 Şubat büyük deprem gününe adeta geri döndüklerini belirten Bakan Koca, "Bu kez, depremi, yol açtığı sonuçları apaçık bildiğimiz, acılarımızın çok taze olduğu bir zamanda yaşadık. Aranızdaydım. Hatay ve ilçelerinde yaşanan yeni depremler 6,4 ve 5,8 şiddetinde olsa da, olaydan, ilk günkü depremlerin şiddetindeki depremlermiş gibi etkilendik. O an nerede olduğunu bilmediğimiz yakınlarımız ve tanıdıklarımız vardı. Her şeyi, taze olan tecrübemizle algıladık. Hatay'ımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Tekrar başımız sağ olsun" dedi.

"Hatay'da 6 kişi hayatını kaybetti, 562 kişi ise yaralandı"

Olayın ilk anlarında, hemen ilave 160 adet 112 ambulansla 22 UMKE Timinin görevlendirildiğini söyleyen Bakan Koca, tüm ilçelerde taramaların tamamlandığını ve enkaz olan alanlarda gerekli çalışmaların yapıldığını ifade etti. Gelen ihbarlarla yetinilmediğini belirten Bakan Koca, "Toplamda sahaya çıkan sağlık personeli sayısı 590'dır. Hatay'da, depremin ilk gününden itibaren, neredeyse yapıların tamamı kullanım dışıydı. Binaların boş olduğunu biliyorduk. Ancak afet sebebiyle yeni can kaybı haberine dayanma gücümüz olmadığı bir günde, maalesef endişemiz doğru çıktı. Hatay'da, 4'ü olay yerinde ikisi hastanede olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. 562 kişi ise yaralandı. Bir afet anında, bilhassa da yaraları daha yeni sarılmakta olan bir afetten sonra yaşanan olayda, gözlerin sağlık kurumlarına çevrilmesi en tabi durumdur. Bilgi merak konusu değil, bir haktır. Fakat unutmamalı ki, iyi niyetlerine rağmen, haber kaynakları her zaman sağlam olmayabiliyor. Kaynağında, adeta mühendis aklı olması gereken haberin dayanağı, sağduyu testinden geçmemiş bir kaygı olabiliyor" dedi.

Hatay'da yaşanan son depremler sebebiyle gündeme getirilen sağlık kurumları hakkında da bilgi vermek istediğini kaydeden Bakan Koca, "Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil ve ana bina, Samandağ Devlet Hastanesi, Reyhanlı Devlet Hastanesi, İskenderun Devlet Hastanesinin B Bloğu ve Kırıkhan Devlet Hastanemiz hafif hasarlı ve kullanılabilir durumdadır. Buna rağmen kısmen tahliye edilmiştir. Buralarda, acil müdahale üniteleri kurularak sağlık hizmetleri aksatılmadan devam etmektedir. Tedavisi süren bazı yoğun bakım hastalarımız Ankara, Adana ve Dörtyol hastanelerine nakledilmiştir. Söz konusu hastaların sayısı 95'tir. Buralarda kendilerine çok daha iyi, durumlarının gerektirdiği tıbbi hizmeti vereceğiz. Bu hastanelerimiz ise yakında tam kapasite hizmet verecektir. En kesin bilgilere sahip kişi olarak, oluşan hassasiyetleri yine de anlıyorum. 17 gündür buradayım. Fakat unutmamalı ki, yayılan haberler, bin bir özveriyle buralarda çalışan doktorlarımızı, hemşirelerimizi, teknik ekiplerimizi de endişeye sürüklüyor. Çok dikkatli olmak gerekmez mi? Afetlerin etkisinin paniğe yol açan şeylerle devam ettiğini bilmiyor değiliz. Kaynağı sağlam olmayan, iyi niyetli endişelerin dilden dile yaydığı haberlerin faturasını teyitsiz ihbarlarda az ödemedik. Oysa zaman demek, can demekti. Bahsi geçen konuda ayrı bir başlık açıyor, en açık şekliyle bilgiyi sizlere bizzat sunuyorum. Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde, yeni depremler akabinde, orta düzeyde hasar tespit edilmiştir. Vakit kaybetmeden, hastalarımızı Adana Şehir Hastanesi ve Yüreğir Devlet Hastanesi başta olmak üzere, uygun hastanelere naklettik. Yeni ve deprem izolatörlü inşa edilen Güney Seyhan Hastanemize ihtiyaç duymadık. Bu hastane, kapasitesiyle göreve her an hazır. Şundan emin olun. Bu acılı halkımızın yaralarını saran doktor eli mahir, sağlık sistemi güçlüdür" diye konuştu.

"Son 17 günde sadece Hatay'da yaklaşık bin cerrahi müdahale gerçekleşti, 212 bin 345 muayene yaptık"

Son 17 günde sadece Hatay'da yaklaşık bin cerrahi müdahale gerçekleştiğini, 212 bin 345 muayene yaptıklarını söyleyen Bakan Koca, sağlık hizmetlerinin, ihtiyaçlara cevap verecek bir muntazamlıkta devam ettiğini kaydetti. Sağlık konusunda her şeye sahip olduklarını da ifade eden Bakan Koca, sahra hastanesinde, tomografi cihazı dahil her şey olduğunu, işinde en iddialı doktorlarının, hastanın dilinden en iyi anlayan hemşirelerin orada olduğunu ifade etti.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde kurulu, tam teşekküllü, ameliyatların yapılabildiği bir sahra hastanesinin olduğunu söyleyen Bakan Koca, "Yine aynı yerde Amerika Birleşik Devletleri ekipleri tarafından kurulan bir sahra hastanesi daha hizmet veriyor. Eski hastane karşısına da, aynı şekilde, tam teçhizatlı yeni bir sahra hastanesi yapıyoruz. Ayrıca merkez ilçede 17 farklı noktada acil müdahale sahra hastanelerimizle hizmet vermekteyiz. Arsuz, Altınözü, İskenderun, Samandağ, Hassa devlet hastanelerimizin önünde; Kırıkhan'da hastane önünde, yine tam teşekküllü sahra hastanelerimiz hizmete devam ediyor. İskenderun'da, millet bahçesinin de olduğu üç ayrı noktada ise acil müdahale hastanelerimiz yaralımızın, hastamızın emrinde. Bakanlığımız yönetiminde, Arsuz'da fuar alanında İspanya; Kırıkhan hastanemizde Belçika; Reyhanlı'da eski hastanenin önünde Birleşik Arap Emirlikleri; Ovakent'te Özbekistan; Hassa Ardıçlı köyünde Endonezya; Defne'deki stadyumda İtalya, Payas'ta ise Katar tarafından tam teşekküllü sahra hastaneleri kurulmuştur. Çok insani olan bir sorumluluğu, sağlık hizmetleri konusuna yaklaşımı bizleri üzen, halkımızın güvenini örseleyen az sayıdaki kişiden de bekliyoruz. Bugün halkı üzen yarın buna üzülür. Zaman sağlık sistemine güveni sarsma zamanı değil" dedi.

Bakan Koca'dan uyarı: "Musluk yani şebeke sularını asla içme suyu olarak kullanmayalım"

Halk sağlığı tedbirlerinin hayati önem arz ettiğini ifade eden Bakan Koca, "Sizleri tehlikeden korumak için gerekeni yapıyoruz. İçme ve temizlik için kullanılan suları, hastalığa yol açıp açmayacakları bakımından düzenli olarak inceliyoruz. Bir süreliğine daha, içme suyu olarak, sadece tankerlerle getirilen suyu ve ambalajlı, hijyenik suları kullanacağız. Bir depremden sağ çıkanlar, basit bir tedbirsizlikle, ne kendi hayatını ne başkalarını tehlikeye atmamalıdır. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Musluk suyunu ne zaman içebileceğimizi Hatay Valiliği veya kaymakamlıklarımız duyuracak. O güne kadar musluk, yani şebeke suyu ancak temizlik için kullanılabilir. Bu uyarıyı, hiçbirimiz, bir an bile unutmamalıyız. Musluk, yani şebeke sularını asla içme suyu olarak kullanmıyoruz" diye konuştu.

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