Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Anne, böbreğini verdiği oğluyla birlikte kazada öldü

Amasya'da otomobil ile patpatın çarpıştığı kazada Nesrin Pazar (52) ve oğlu Fatih Pazar (22) yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Anne Nesrin Pazar'ın daha önce oğlu Fatih Pazar'a böbreğini verdiği öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 22:48, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 22:49
Kaza, saat 17.00 sıralarında Amasya- Taşova karayolu Çiğdemlik köyü yakınlarında meydana geldi. Kasım K. yönetimindeki 06 DZA 434 plakalı otomobil ile Fatih Pazar'ın kullandığı patpat çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü Fatih Pazar ile yanındaki annesi Nesrin Pazar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan patpattaki 1 kişi ile otomobildeki 5 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Anne ve oğlunun cansız bedeni inceleme otopsi için morga götürüldü.

BÖBREĞİNİ VERMİŞ

Öte yandan annenin, kazada birlikte hayatını kaybettiği oğluna daha önce böbreğini verdiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

