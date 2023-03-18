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Kimse sahip çıkmıyor: İçinde üst düzey PKK'lıların olduğu helikopter çakıldı

Kuzey Irak'ta düşen helikopterin enkazı da, olayda ölenlerin cesetleri de ortada kaldı. Korsan helikopterde ölenlerin bazıları PKK'lı çıktı, bazılarının kimliği meçhul. Helikopteri üreten Fransa da, PKK'lılara havacılık eğitimi veren ABD de sessiz

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 18 Mart 2023 07:42, Son Güncelleme : 18 Mart 2023 07:44
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Kimse sahip çıkmıyor: İçinde üst düzey PKK'lıların olduğu helikopter çakıldı

ABD'nin PKK'ya verdiği helikopter yere çakıldı. Sözde YAT Genel Komutanı Şervan Kobani ile 8 teröristin öldüğünü

Skandal kaza, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Kurilla'nın Suriye ziyaretinden birkaç gün sonra Kuzey Irak'ın Duhok kentinde yaşandı. Çemanke kasabasına bağlı Berkiyat köyü yakınlarında radara yakalanmamak için alçak irtifa seyreden 2 helikopterden birisi düştü. Diğer helikopter ise enkazı bırakarak bölgeden uzaklaştı.

İKİ HELİKOPTER DÜŞTÜ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, düşen Fransa yapımı Eurocopter AS350 tipi helikopterde ölenlerin PKK'lı olduğunu açıkladı. Terör örgütü PKK ise iki helikopterin de düştüğünü sözde YAT Genel Komutanı Şervan Kobani ile 8 teröristin öldüğünü duyurdu. Ancak ikinci helikopterin nenede düştüğü konusunda bilgi verilmedi. Şervan Kobani'nin terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani'nin yeğeni olduğu öğrenildi. Yeni Şafak'ın ulaştığı yerel kaynaklar ise ölü sayısının en az 14 olduğunu, PKK'lılar dışındaki cesetlerin kime ait olduğunun belirsizliğini koruduğunu söyledi.

ABD VE FRANSA SESSİZ

Herhangi bir ülke bayrağı ve kuyruk tescili yer almayan helikoptere PKK dışında sahip çıkan olmadı. Enkazda helikoptere ait seri numarasının görünmesi üzerine Türkiye Fransa'dan bilgi talep ederek, Fransız havayolu şirketinin helikopteri hangi ülkeye ne amaçla sattığı bilgisini istedi. ABD'ye içinde PKK'lıların olduğu helikopterle ilgili bilgisi olup olmadığı soruldu. Yaşanan gelişmelere ve Türkiye'nin talebine rağmen ABD ve Fransa sessizliğini korumaya devam ediyor. Helikopterin düştüğü bölgede PKK ile yakın ilişkide olan İran'ın helikopterle ilgili bilgisi olup olmadığı da merak konusu.

80 kişilik havacılık birimi var!

ABD, Suriye'de Türkiye sınırına 25 km uzaklıktaki bir bölgede PKK/YPG'ye havacılık eğitimi verdiği de tespit edildi. İstihbarat kaynakları, eğitimlerde 80 kişilik 'havacılık birimi' oluşturmak isteyen ABD'nin Deyrizor'da terör örgütü PKK/YPG'ye 2 adet helikopter tahsis ettiği bilgisine ulaştı. ABD'li pilotların özel olarak seçtiği 10 teröriste helikopter kullanım eğitimi verdiği, o teröristlerin de belirlenen diğer teröristleri eğittiği ifade edildi. Suriye ve Kuzey Irak'taki teröristleri korumaya alan ABD'nin teröristleri özel helikopterlerle nasıl taşıdığı da itirafçı olan PKK'lı bir teröristin ifadesine yansıdı.

ABD, PKK'lıları helikopterle taşıdı

2022 yılının Kasım ayında PKK'dan kaçarak teslim olan terörist A.T.B. ABD'nin PKK'ya verdiği desteği anlattı. 2022 yılı ile birlikte Suriye ve Kuzey Irak arasındaki geçişlerin daha hızlı olması için ABD'nin PKK'ya destek verdiğini anlatan A.T.B., "Nisan ayında Suriye'den Kuzey Irak'a geçişimizi ABD'li askerler sağladı. ABD askerlerinin olduğu bölgeye götürüldük. Bölgeye 2 helikopter geldi. 6 örgüt örgütü ilk helikoptere, kalanlar da 2.helikoptere bindi. Helikopterde ABD'li pilotlar bir nöbetçi ABD askerleri vardı. Bizim olduğumuz birinci helikoptere Kürdistan Yurtseveler Birliği'ne bağlı (YNK) 5 kişi daha bindi" dedi. Erbil Havalimanı yanında bulunan ABD kuvvetlerinin hava üssüne götürüldüklerini anlatan terörist A.T.B. ifadesinde şunları söyledi; "Helikopterle gitmemizin amacı KDP'nin hakim olduğu bölgeleri geçmekti. Bizi Erbil'deki üste bir saat bekledikten sonra farklı 2 helikoptere götürdüler. Bu helikopterlerde başka ABD'li pilotlar vardı. YNK'ye bağlı 5 kişi 21 PKK'lıyı helikoptere bindirerek bizi Süleymaniye'de bulunan ABD'ye ait askeri bir birliğe indirdiler. YPG'nin eğitim amaçlı kullandığı ABD'nin verdiği helikopterleri vardır. Haseke'de daha önceden ABD askeri kuvvetlerinden eğitim almış PKK'lılar başka PKK'lılara da pilotluk ve bakım onarım eğitimi veriyor."

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