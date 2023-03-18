İlk 10 haftada gişede düşüş

Sinemanın can damarı sinema salonlarıdır. Gişe, izleyici ile filmlerin buluşma ve kaynaşma alanıdır. Bu bakımdan gişe verileri önemli. Türkiye'de 2005'ten hızlı bir yükseliş var. Salgın dönemine kadar... Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de virüs tedbirleri çerçevesinde salonlar kapatıldı ya da uzun süre kısıtlı olarak açık kaldı. Ve 2022'de eski normale döndükten sonra izleyici salonlara döndü.

SALGINDAN ÖNCE VE SONRA

Salgından önce Türk sineması salonların lideriydi. Her yıl en çok izlenen filmler listesinde ilk 10'da 6-7 film başı çekti. Bunların çoğu komedi idi. Salgından sonra ise hareketlenme kendini gösterdi. Yerli yabancı filmler yeniden izleyicisi ile buluştu. Box Office verilerine göre 2022'de 36 milyon 198 bin bilet satıldı. 2021'de 12 milyon 500 bin olan bu veri 2020'de ise 17 milyon 500 bin civarı idi. Salgının etkisinin olmadığı 2019'da 60 milyon bilet satılırken, 2018 70 milyon üzerinde veri ile coşkusunu ortaya koydu.

DEPREM FELAKETİNİN ETKİSİ

2023'te de gişenin yükselişinin devam etmesi bekleniyordu. Ocak ayı bu umudu diri tuttu. Ancak Şubat ile birlikte her şey değişti. Zira "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen deprem yaşandı. 6 Şubat'ta meydana gelen depremden sonra yerli filmler vizyon tarihini erteledi, 11 şehirde salonlar kapandı ve ülke genelindeki yas havasından ötürü gişe durma noktasına geldi. Bunun sonucunda ilk 10 haftalık verilere göre geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26 düşüş ortaya çıktı. 2023'te 12 milyondan fazla bilet satılan dönemde bu yıl 9 milyon gişe verisi oluşabildi. Mart'tan itibaren beklenen yapımlar ve yerli filmlerin vizyona girmesi ile gişede hareketliliğin başlaması bekleniyor.

2023'TE EN ÇOK İZLENEN FİLM

Bu yıl şu ana kadar en çok izlenen film Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa yapımı oldu. Hala vizyonda olan film 2 milyon 900 bin kişi tarafından izlendi. Listede ikinci sırada ise Avatar: Suyun Yolu var. 16 Aralık'ta vizyona giren film toplamda 2 milyon 700 bin bilet satarken, sadece 2023'te ise 1 milyon 350 bin kişiye ulaştı. Üçüncü sırada 20 Ocak'ta vizyona giren Kutsal Damacana 4 var. Film deprem etkisine rağmen 1 milyondan fazla bilet sattı.