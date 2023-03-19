MEB, deprem bölgesinde görev yapan 4 bin 97 personelin naklini yaptı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki 4 bin 97 öğretmen ve idari personelin talep ettikleri kentlere naklinin yapıldığını bildirdi.

Özer, sosyal medya hesabından, deprem bölgesindeki öğretmenler ve personelin yer değişikliği taleplerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Mazerete bağlı yılda iki kez yapılan yer değişikliği hakkının bu yıl deprem nedeniyle üçe çıkarıldığını hatırlatan Özer, bu hakkın olağanüstü hal ilan edilen bölgedeki illerde bakanlığa bağlı görev yapan sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler ile diğer personeli kapsadığını belirtti.

Özer, depremlerden etkilenen illerdeki 102'si idari personel ve 3 bin 995'i de öğretmen olmak üzere 4 bin 97 personelin nakil işlemlerinin gerçekleştirildiğini kaydederek, "Eğitim ailemizin dayanışma ruhuyla güzel günleri beraber inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.