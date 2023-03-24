Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Mart 2023 14:10, Son Güncelleme : 24 Mart 2023 14:20
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunulduAK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın açıklamalarından satır başları;
- Bu düzenlemeden SGK, Bağ-Kur ve EYT'den 7 bin 500 TL'nin altında emekli aylığı olanlar da yararlanacak.
- Geçici işçilerin çalıştığı kurumlarda kadrolu olabilmeleri için düzenleme yapıyoruz.
- 7.500 TL'nin üstünde emekli maaşı olanlar için bir düzenleme yapılmayacak.