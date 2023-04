Tarım ve hayvancılığa yapay et operasyonu

Yapay et konusu yeniden dünyanın gündemine oturdu. Özellikle Çin ve ABD medyasında yapay et tüketimi ve geleceği konusunda tartışmalar yaşanıyor. Küresel gıda trafiğini kontrol etmek isteyenlerin yapay et tüketimini özendirdiğini belirten de var, çevreyle ilgili etkileri sebebiyle hayvan sayısının azaltılması gerektiğini savunan da.

Türkiye'de ise henüz üretim ve tüketim yok. Ancak sektör temsilcileri geleceğin en büyük sorunu olarak gördükleri yapay etin Türkiye için ciddi sorunlar barındırdığını belirtiyor. Sektör temsilcileri bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bilinçli olarak tarım ve hayvancılığın hedef alındığını ve et fiyatlarının artırılarak yapay et konusuna zemin hazırlandığını ifade ederek "Bilinçli olarak ülkelerdeki tarım ve hayvancılığı bitirecekler.

KAAN ZENGİNLİ