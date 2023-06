3.00 not ortalamasıyla mezun olan öğrencinin onur belgesi talebini Danıştay haklı buldu

İlk derece mahkemesi: Onur belgesi başarıyı teşvik etmek için verilmektedir

Onur belgesi verilmesinin sadece derslerde başarılı olmaya teşvik amacı taşımadığı, aynı zamanda belirlenen normal öğrenim süresini, hiç bir disiplin cezası almadan tamamlama koşulu getirilerek, her yönden başarılı olan öğrencilerin ödüllendirilmesi amacını taşıdığı, diploma notu, derslerin alınması gibi temel eğitim hakkının konusu olan kriterleri etkilemeyen, sadece ödüllendirme amacı taşıyan bu düzenlemenin, eşitlik ve eğitim hakkı ilkesini kısıtlayıcı bir yönünün bulunmadığı, davalı idareye verilen yetki çerçevesinde, davacının ileri sürdüğü eşitlik ve eğitim hakkı ilkelerine aykırılığı bulunmayan dava konusu Yönetmeliğin 35/4.fıkrasında hukuka aykırılık görülmediği; belirlenen kriterlerde başarılı olan öğrencileri ödüllendirme amacıyla onur belgesi verilmesini düzenleyen Yönetmelik maddesinde belirlenen normal öğretim süresi şartını taşımayan davacının onur belgesi verilmesi istemiyle yaptığı talebin reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir

Danıştay: Öğrencinin mazereti vardır

Uyuşmazlıkta; davacının, 2013-2014 bahar döneminde yaşadığı ağır hastalığından dolayı sınavlara giremediği ve bu rahatsızlığı sebebiyle 2014-2015 güz döneminde kaydını dondurmak zorunda kaldığı, normal öğrenim süresini aşarak 10/08/2018 tarihinde 3.00 not ortalamasıyla mezun olduğu, genel not ortalamasını sağladığı halde, Yönetmelikte öngörülen normal öğrenim süresini aşmamış olma şartını sağlayamadığından bahisle onur belgesi alamadığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu Yönetmelik hükmü öngörülmesi ve önlenmesi imkansız hususları dikkate almadığından hukuka aykırı olup, davacının hastalığı nedeniyle kaydını dondurmak zorunda kaldığı ve bu nedenle öğrenim süresini aştığı anlaşıldığından, belirtilen Yönetmelikte yer alan kurala dayalı bireysel işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.



T.C.

DANIŞTAY

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No: 2020/6441

Karar No: 2022/7610

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

VEKİLİ : Av. .

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Üniversitesi

VEKİLİ: Av. .

İSTEMİN KONUSU : . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi'nin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

. Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden, 3.00 not ortalamasıyla mezun olan davacı tarafından, onur belgesi verilmesi yönündeki talebinin reddine ilişkin . tarih ve . sayılı işlem ile dayanağı 07/01/2017 tarih ve 29941 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 35/4. maddesinin iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararında; onur belgesi verilmesinin sadece derslerde başarılı olmaya teşvik amacı taşımadığı, aynı zamanda belirlenen normal öğrenim süresini, hiç bir disiplin cezası almadan tamamlama koşulu getirilerek, her yönden başarılı olan öğrencilerin ödüllendirilmesi amacını taşıdığı, diploma notu, derslerin alınması gibi temel eğitim hakkının konusu olan kriterleri etkilemeyen, sadece ödüllendirme amacı taşıyan bu düzenlemenin, eşitlik ve eğitim hakkı ilkesini kısıtlayıcı bir yönünün bulunmadığı, davalı idareye verilen yetki çerçevesinde, davacının ileri sürdüğü eşitlik ve eğitim hakkı ilkelerine aykırılığı bulunmayan dava konusu Yönetmeliğin 35/4.fıkrasında hukuka aykırılık görülmediği; belirlenen kriterlerde başarılı olan öğrencileri ödüllendirme amacıyla onur belgesi verilmesini düzenleyen Yönetmelik maddesinde belirlenen normal öğretim süresi şartını taşımayan davacının onur belgesi verilmesi istemiyle yaptığı talebin reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

İstinaf başvurusuna konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek, 2577 sayılı Kanun'un 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğu, sağlık gerekçelerinin görmezden gelindiği, kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin kabulü ile Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE MADDİ OLAY:

2012 yılında . Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydı yapılan davacı tarafından, onur belgesi verilmesi talebiyle yapılan başvurunun normal öğrenim süresini aşması nedeniyle reddedilmesine ilişkin . tarih ve . sayılı işlem ile dayanağı Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 35/4. maddesinin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

Dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan 07/01/2017 tarih ve 29941 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 'Lisans ve önlisans diploması' başlıklı 35. maddesinin 4. fıkrasında; "Öğrenimleri sırasında disiplin cezası almamış ve normal öğrenim süresini aşmamış olma şartıyla, genel not ortalaması 3,00-3,49 arasında olan öğrencilere onur; 3,50 ve üstü olanlara ise yüksek onur mezunu belgesi verilir. Mezuniyet koşullarını yerine getirerek mezuniyete hak kazanan öğrencilerden fazladan aldıkları dersler nedeniyle tekrarlanmamış F veya U notu olanlar (NI olarak alınan dersler hariç) onur veya yüksek onur mezunu olamaz. Onur ve yüksek onur belgesi anadal programından mezuniyete hak kazanıldığında verilir, çift anadal programı mezuniyeti için onur ve yüksek onur belgesi verilmez. " hükmüne yer verilmiştir.

29/11/2020 tarih ve 31319 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan meri Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 'Başarılı ve başarısız öğrenciler' başlıklı 34. maddesinin 2. fıkrasında; "Genel not ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve herhangi bir disiplin cezası bulunmayan öğrencilerden ilgili dönemde NI olarak alınan dersler hariç en az 24 AKTS kredisi tamamlamış olmak ve NI olarak alınan dersler dahil kayıtlı olduğu tüm derslerden en az geçer not almış olmak koşuluyla dönem sonunda dönem not ortalaması (DNO) 3,00-3,49 arasında olanlar onur; 3,50 ve üstü olanlar ise yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

" hükmü, 'Lisans ve önlisans diploması' başlıklı 35. maddesinin 5. fıkrasında; "Bir lisans diploması almaya hak kazanan öğrenciler, Senato tarafından belirlenen şartları sağlamaları halinde onur veya yüksek onur mezunu sayılırlar." hükmü, 'Yürürlükten kaldırılan yönetmelik' başlıklı 42. maddesinde; " 7/1/2017 tarihli ve 29941 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır." hükmü düzenlenmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Kararın Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 35/4. maddesi yönünden yapılan inceleme:

Dava konusu uyuşmazlık temyiz aşamasında iken dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan 07/01/2017 tarih ve 29941 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin dava konusu maddesinde disiplin cezası almamış ve normal öğrenim süresini aşmamış olma şartlarının getirilmesine karşın, irade dışında oluşan öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan sebepleri dikkate almadığından iptali gerekmekte ise de, 29/11/2020 tarih ve 31319 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 42. maddesi ile yürürlükten kaldırıldığı anlaşıldığından, bu durum göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden bir karar verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Kararın . tarih ve . sayılı bireysel işlem yönünden yapılan inceleme:

Uyuşmazlıkta; davacının, 2013-2014 bahar döneminde yaşadığı ağır hastalığından dolayı sınavlara giremediği ve bu rahatsızlığı sebebiyle 2014-2015 güz döneminde kaydını dondurmak zorunda kaldığı, normal öğrenim süresini aşarak 10/08/2018 tarihinde 3.00 not ortalamasıyla mezun olduğu, genel not ortalamasını sağladığı halde, Yönetmelikte öngörülen normal öğrenim süresini aşmamış olma şartını sağlayamadığından bahisle onur belgesi alamadığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu Yönetmelik hükmü öngörülmesi ve önlenmesi imkansız hususları dikkate almadığından hukuka aykırı olup, davacının hastalığı nedeniyle kaydını dondurmak zorunda kaldığı ve bu nedenle öğrenim süresini aştığı anlaşıldığından, belirtilen Yönetmelikte yer alan kurala dayalı bireysel işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Bu nedenle temyize konu istinaf kararının bozulması gerekmektedir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan temyiz isteminin kabulüne,

2. . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi'nin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın yukarıda belirtilen Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesine gönderilmesine,

Kesin olarak, 14/12/2022 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.



KARŞI OY :

(X-) Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Bireysel işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan düzenleyici işlem ve bu işleme dayanılarak tesis edilen bireysel işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bu nedenle, temyiz isteminin reddi ile Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği görüşüyle aksi yöndeki çoğunluk kararına katılmıyoruz.