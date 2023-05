CHP'li Muharrem Erkek: Altyapı sistemimiz var, her bir oyu takip ediyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Son derece sağlıklı bir altyapımız ve sistemimiz var. Çünkü bizim için seçmen iradesi, milli irade her şeyin üstündedir, her bir oyu takip ediyoruz." dedi.

Erkek, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Seçim günü oy kullanan tüm seçmenlerle sandık ve seçim kurullarında görev yapanlara teşekkür eden Erkek, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde yurt içinde 192 bin 214, yurt dışında 9 bin 593 olmak üzere 201 bin 807 sandık bulunduğunu anımsattı.

Bu sandıkların tamamına yakınında, yüzde 99,9 oranında ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını CHP sistemine girdiklerini bildiren Erkek, kalan oranı ise inceleyip kısa sürede sistemlerine gireceklerini açıkladı.

Erkek, CHP sisteminin nasıl çalıştığını şu sözlerle aktardı:

"Oylar kullanılıyor, sandıklar açılıyor, sayım döküm işlemleri yapılıyor, sandık sonuç tutanakları hazırlanıyor, imzalanıyor, bu sandık sonuç tutanağını bizim sandık kurulu üyemiz ya da müşahidimiz okul sorumlumuza ulaştırıyor. Okul sorumlumuz da ilçe başkanlığımıza ulaştırıyor, ilçe başkanlığımız da bunu sisteme girdiğinde otomatik olarak genel merkezimiz de bunu görüyor. Bu sandık sonuç tutanağı girildiğinde sisteme, aynı sandık sonuç tutanağı Yüksek Seçim Kurulunun da (YSK) sistemine girmişse, kendi seçim kurulları aracılığıyla ve arada bir farklılık varsa bizim sistemimizde kırmızı alarm veriyor. Bunu hem genel merkez hem il hem ilçe görüyor. İşte burada zaten düzeltmeler ve itirazlar başlıyor.

Son derece sağlıklı bir altyapımız ve sistemimiz var. Çünkü bizim için seçmen iradesi, milli irade her şeyin üstündedir ve her bir oyu takip ediyoruz. Biliyorsunuz cumhurbaşkanlığı için ayrı, milletvekilliği için ayrı tutanaklar düzenleniyor. Cumhurbaşkanlığı için 2 bin 269 sandık sonuç tutanağında farklılık tespit ettik. Tabii 4 adayın da lehine, aleyhine olabilir. Ayrıca bizim adayımız Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine olanları da ayrıca tabii ki tespit ediyoruz. Hepsinin itirazları pazartesi 17.00 itibarıyla yapıldı."

Milletvekilliği için de 4 bin 825 sandıkta CHP ve İYİ Parti aleyhine farklılık tespit ettiklerini duyuran Erkek, bunların itirazlarının dün 15.00 itibarıyla sona erdiğini söyledi.

Bazı maddi hataların itiraz olmaksızın İlçe Seçim Kurullarında da düzeltildiğini vurgulayan Erkek, farklı yazılan ve düzelttirdikleri bazı tutanaklara ilişkin örnekler paylaştı.

Muharrem Erkek, "Genel sonuçları değiştirmeyecek nitelikte de olsa her bir oyu takip ediyoruz. Memleketin her köşesindeki, her sandıktaki her bir oyu takip ediyoruz. Milletvekilliğinde bazı yerlerde 100 oyla, 200 oyla farklılıklar olabilir onları da takip ediyoruz. Örneğin Maraş'ta 2 milletvekilliğimiz için İstanbul 3'üncü bölgede milletvekilliğimiz için itirazlar, diğer taraf da yapıyor AK Parti de yapıyor. Biz de yakından takip ediyoruz. Her oy yakın bir şekilde takip ediliyor bu konuda herkes müsterih olsun." diye konuştu.

- "Bremen'de kayıtlı seçmen yok"

Sosyal medyada yer alan çok sayıdaki yanlış bilgilendirmelerin de kendilerini çok yorduğunu ifade eden Erkek, Almanya'nın Bremen kentine ilişkin paylaşımla ilgili değerlendirme yaptı.

"Bremen'de şu kadar seçmen var ama şu kadar geçerli oy çıkmış, nasıl olur? Bremen'in 1138 seçmeni var, geçerli oyun nasıl 10 bin 680 olur?" şeklinde paylaşımlar yapıldığını hatırlatan Erkek, "Bir kere Bremen'de kayıtlı bir seçmen yok, sıfır. Hepsi Hannover'e bağlı. Hannover'in toplam seçmeni 114 bin 119. Bremen'de kullanılan oy da 12 bin 151 ve Hannover seçmenine bağlı. Bunların hepsi tek tek takip ediliyor. Biliyorsunuz yurt dışındaki seçmenler her yerde oy kullanabiliyor." bilgisini verdi.

İstanbul'da ise cumhurbaşkanlığı için toplam 117, milletvekilliği için de 396 olmak üzere 513 sandıkta itirazlar yapıldığını ve bunların sonuçlarının takip edildiğini vurgulayan Erkek, şunları kaydetti:

"64 milyonun üzerinde seçmenimiz var. 55 milyon 833 bin 172 seçmen oy kullanmış. Bu oyların da 1 milyon 37 bin 103'ü geçersiz. Sandığa gitmeyen 8 milyon 295 bin 595 seçmen var. Geçersiz oylarla birlikte topladığımızda sandığa gitmeyen seçmeni, 9 milyon 332 bin 698 seçmen, yani 9,5 milyona yakın seçmen iradesini ortaya koymamış. Sandığa gitmemiş ya da gitse de geçersiz oy kullanmış. Önümüzdeki seçim 28 Mayıs'taki seçim çok daha basit bir seçim olacak. 14 Mayıs'taki seçim bitti ve bu seçimin kazananı olmadı. Cumhurbaşkanı güvenoyu alamadı seçmenden. Şimdi yeniden seçime gidiyoruz. Daha doğrusu yeni bir maça çıkılacak ve bu maç 0-0 başlıyor. Onun için lütfen herkes sandığa gitsin. Özellikle gençler, özellikle kadınlar. Bu seçim çok daha basit. İki aday küçük normal bir oy pusulası ve biz sağ taraftaki adaya oyumuzu verirken, şuna da oy vereceğiz aslında, eşitliğe, özgürlüğe, adalete, kardeşliğe, liyakate, demokrasiye oy vereceğiz."

28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda iki adayın yarışacağını ifade eden Erkek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Oy pusulasında sağ taraftaki adaya oy vereceğiz ve demokratik hukuk devletini hep birlikte tesis edeceğiz. Tek adam rejimine değil, demokrasiye oy vereceğiz ve Türkiye'nin yarınlarını hep birlikte inşa edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Biz CHP olarak kurtuluşun ve kuruluşun partisi olarak biz hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik, yitirmeyeceğiz. 28 Mayıs'ta baharı hep birlikte yakalayacağız."