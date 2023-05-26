SES Partisi ikinci tur kararını açıkladı

Eskişehir'de basın mensuplarıyla bir araya gelen genel başkan Ayhan Bilgen, 28 Mayıs'taki seçimin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin test edilmesi bakımından ikinci deneme sayılabileceğini söyledi.

SES Partisi, Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki anlaşma sonrası ikinci tur için Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini duyurdu.

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