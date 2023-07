DPÜ rektör yardımcılığına atama yapıldı

Prof. Dr. Ergüler'in makam odasında düzenlenen ve Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Şahmurat Arık ile Genel Sekreter Yusuf Çetin'in katıldığı törende Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin son yıllarda önemli başarılar elde ettiğini kaydederek şunları söyledi:

DPÜ, kurumsal hedeflerini gerçekleştirme konusunda son yıllarda pek çok önemli başarıya imza attı. TEKNOFEST'te son 4 yılda üç birincilik ve bir de üçüncülük elde ettik. Sadece iki yıldır şampiyon olduğumuz İHA kategorisinde bu yıl ulusal ve uluslararası 3000'den fazla takımın katıldığı ve içlerinde çok iyi teknik üniversite takımların varlığı düşünüldüğünde elde ettiğimiz başarının önemi daha iyi anlaşılır.

"TEKNOKENTTEKİ BAŞARIYA BAKANLIK DA KAYITSIZ KALMADI"

2018'de kapatılma kararı alınan teknokentin tüm eksiklerini giderdik. 2022 yılında etkinliklerini sürdüren 70 teknokent içinde 55. sıraya yükselen Kütahya Tasarım Teknokent'in mevcut binasının dolması, önemli projeleri bitirmesi ve patentler almasına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da kayıtsız kalmadı ve ek bina isteğimizi kabul ederek karşılık verdi. İnşallah kısa zamanda mevcut binadan daha büyük ve güzel bir binaya kavuşacağız.

Son 4 yılda bilimsel araştırma projelerinin (BAP) hem proje sayısında hem de destek miktarlarında önemli artışlar sağlandı. 2020 yılında BAP destek miktarı 3,3 milyon TL iken 2022 yılında 10,7 milyon TL destek sağlandı. 2023 yılında ise 12 milyon TL destek sağlamayı planlıyoruz. Son 4 yıl içinde BAP desteklerinde %200'den fazla artış sağlandı.

"AKADEMİK TEŞVİK PUANLARI HER GEÇEN YIL YÜKSELİYOR"

Lisansüstü program sayıları üniversitelerin Ar-Ge kabiliyetlerinin önemli bir göstergesi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde 2019 yılında 20 bilim dalında doktora, 58 bilim dalında yüksek lisans eğitimi yapılmaktaydı. 2023 yılında doktora program sayısını 31'e, yüksek lisans program sayısını 94'e çıkardık.

Öte yandan Üniversitemizde 2019'da 439 olan öğretim üyesi sayısı, 2022 sonunda 590'a yükseldi. Öğretim üyesi sayısında son 4 yıl içinde yaklaşık %34 artış yaşandı. Ayrıca akademik teşvik almayı hak eden öğretim elamanı sayısında da artış yaşandı ve Üniversitemizde 2020 yılında 39.7 olan akademik teşvik ortalama puanımız ise 2022'de 42,7 ye yükseldi. Bu veriler üniversitemizin akademik üretkenliğinin yıldan yıla önemli derecede arttığını gösteriyor.

"DPÜ, AB PROJELERİNDE İLKLERİ BAŞARDI"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin en başarılı olduğu alanlardan birisi de Avrupa Birliği projelerinden alınan desteklerdi. Erasmus KA 171 kapsamında hibe alınan ülke sayısı 2019'da 4 iken, 2022'de 23 ülke için yazdığımız proje kabul edildi. 2022 yılında DPÜ, Türkiye'de en fazla hareketlilik bütçesi elde eden 3. devlet üniversitesi oldu. 2019'da 179 bin ? olan KA 171 projeleri desteğimiz, 2022 yılında ise 265 bin ?'ya yükseldi. YÖK'ün hazırlamış olduğu raporda 2022'nin uluslararası değişim programlarına katılan öğretim elamanı sayısı en yüksek olan üniversite olduk. 2023 yılı için ise şu an için 28 ülke için proje yazdık. 2019'da sadece bir tane olan Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklık Proje sayımızı 2022 yılında 8'e çıkardık.

Bu yıl için ise 9 adet proje başvurusunda bulunduk. 2022 yılında ilk defa merkezi Brüksel projesi kazandık. Hatta 2022'de ülkemizden kabul edilen 3 merkezi Brüksel projesinin 2 tanesi DPÜ'ye ait. Bu alanda ayrıca DPÜ tarihinde ilk defa Avrupa Birliği destekli staj konsorsiyum projeleri geliştirdik. Afyon Kocatepe, Anadolu ve Eskişehir Osmangazi Üniversiteleri ile Kütahya ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odalarının paydaş olduğu Dumlupınar Staj Konsorsiyumu'nda yürütücü olan DPÜ, şimdiden 45 bin 400 ? hibe almaya hak kazandı.

"DPÜ 89 FARKLI ÜLKEDEN ÖĞRENCİNİN EĞİTİM ALDIĞI ULUSLARARASI BİR KURUM"

Dört yıl önce üniversitemizde yaklaşık 600 civarında yabancı öğrenci vardı. Avrupa Birliği projelerindeki özellikle Erasmus KA 171 projelerindeki ciddi artışla birlikte üniversitemizde yabancı öğrenci sayısı da arttı. Üniversitemizde bu akademik dönemde 89 ülkeden yaklaşık 10 bin yabancı öğrenci eğitim aldı. Bu böylece üniversitemiz, yabancı öğrenci sayısı bakımından ülkemizdeki devlet üniversiteleri içinde 3. sıraya yükseldi.

İyi derecede Türkçe bilen, iyi eğitim almış, gönül bağı kurduğumuz gönüllü elçiler yetiştirmeye ve köklü devletimizin ve asil milletimizin ali menfaattarına hizmet etmeye bu alanda da devam edeceğiz.

Yaklaşık 9 milyon m2 yerleşke alanına, 400 bin m2 kapalı alana sahip olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, bu kadar büyük bir alana sahipken bile dünya üniversitelerini altyapı, enerji, atıklar, su, ulaşım ve eğitim konularında derecelendiren sürdürülebilirliği esas alan uluslararası derecelendirme sistemi GreenMetric'te kendini üst sıralara taşımayı başardı. İlk defa 2019 yılında GreenMetric'e başvurduğumuz ve 2020 yılında 758. sıradan girdiğimiz listede 2022 yılında dünyada 273., ülkemizde ise 20. sıraya yükseldik.

"DPÜ SANATTA VE SPORDA SAYISIZ BAŞARI KAZANAN BİR ÜNİVERSİTE OLDU"

DPÜ, düzenlenen sergiler ve hem akademisyenlerimiz hem de öğrencilerimizin farklı kurumlardan elde ettiği sayısız başarıların yansıdığı güzel sanatlar alanında da bir marka olmayı çoktan başardı. Bu başarıyı Üniversitemiz bünyesinde yer alan ve yeni eserlerin eklendiği Dumlupınar Üniversitesi Müzesi'ni yeni binasına taşıyarak taçlandırdık.

Bilimde ve sanatta iddialı bir üniversiteyi kurarken sporda da çok büyük başarıları yakalayan bir üniversite olduk. Milli takımlara akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi göndermenin yanında ulusal ve uluslararası turnuvalarda sayısız başarı kazanan DPÜ son 4 yılda atletizm, plaj voleybolu, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, su altı hokeyi, karate, wushu - kung fu, kar voleybolu, gülle atma, disk atma, yüksek atlama, uzun atlama, bayrak yarışları, kros, muay thai alanında önemli şampiyonluklar ve madalyalar kazandı.

Prof. Dr. Zeynal Abiddin ERGÜLER

Rektör Yardımcısı

1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden birincilikle mezun oldu. 2001 yılında yüksek lisans ve 2007 yılında 'Su İçeriğinin Kil İçeren Kayaların Mühendislik Davranışı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması' başlıklı çalışma ile doktora çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi'inde tamamladı. Doktora sonrası çalışmalarını Kent State Üniversitesi (ABD) ve Karlsruhe Institute of Technology (Almanya)'da tamamladıktan sonra, 2008 yılında Dumlupınar Üniversitesinde yardımcı doçent olarak göreve başladı. Aynı üniversitede, 2010 yılında doçent, 2015'te profesör unvanlarını alan Prof. Dr. Ergüler, İhsan Doğramacı Üstün Başarı ödülü, makale yarışmasında birincilik ödülü (Enerji Bakanlığı) gibi çok sayıda ulusal ödüllerinin yanı sıra, Springer Best Paper Award, Springer Best Proceedings Editor Award, Springer Best Associate Editor Award olmak üzere (2018) uluslararası üç ödülü bulunmaktadır.

Jeoteknik alanında çok sayıda uluslararası makale ve atıfı bulunan Prof. Dr. Ergüler, günümüze kadar birçok projede yürütücülük, danışman ve araştırmacı olarak çalıştı. Davetli konuşmacı olarak çok sayıda ülkede (ABD, Almanya, Finlandiya, Tunus vb.) konferanslar ile Almanya'da lisansüstü dersleri verdi. Prof. Dr. Ergüler, 2018-2020 yılları arasında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı, 2019-2020 yılları arasında aynı üniversitede Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü görevinde bulundu. Prof. Dr. Ergüler, Springer'in Arabian Journal of Geosciences dergisinde baş editör olarak görev yapmaktadır. 10 Temmuz 2023 tarihinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Rektör Yardımcısı olarak atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.