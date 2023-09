İETT'de yolcular muavin oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara yaşattığı ulaşım çilesi her geçen gün artarken bu kez şoförler de isyan etti. Her gün hatları değişen şoförler, çalışmakta zorluk çekiyor ve vatandaşlardan yolu tarif etmelerini istiyor. Bir İETTT şoförü, "Hem vatandaş hem biz mağduruz. Her gün farklı bir hatta çalışıyorum, yol güzergahlarını öğrenmekte zorluk yaşıyorum. Bu nedenle kaçırdığımız duraklar da oluyor" diye konuştu.

HER GÜN FARKLI BİR HATTA ÇALIŞIYORUM



Kaldırılan otobüs hatlarının yerine koyulam yeni hatların gereksiz olduğundan ve vatandaşın ulaşım ihtiyacını karşılamadığından bahseden İETT şoförü, "Sadece bir iki kişi taşıyoruz yazık günah. Geçenlerde çalıştığım Arnavutköy hattında vatandaşlar kapı ağızlarında gidiyordu. Bir saattir araba gelmiyor, işe geç kaldık diye isyan ediyorlar. Benim de insanları mağdur etmeye vicdanım el vermiyor. İstanbul'u böyle yöneten insanlar yüzünden hem biz hem de vatandaş mağdur oluyor. Bir ayda otuz kere hat değiştirdim. Her seferinde yeni güzergah ezberlemek zorunda kalıyorum. Bu nedenle atladığım duraklar oluyor. Hem ben rapor yiyorum hem de vatandaş işine geç kalıyor. İki aydır her gün farklı bir semtte, farklı bir hatta çalışıyorum. Şoförlerin kullandığı otobüslerin ne zaman kalktığını ve nerede olduğunu gördüğümüz uygulama bile çalışmıyor. Biz artık bir şeyleri ifade etmekten yorulduk, biz söylediğimiz zaman siz karışmayın işinize bakın cevabını alıyoruz" diye konuştu.

KAPIDAN GİDECEĞİ YERİN ADINI BAĞIRDIK



Güzergahı bilmeyen sürücüler yol tarifi, durak noktaları gibi bilgileri vatandaşlardan istemeye başladı. Sık sık durak kaçıran şoförler tepkilere de neden oluyor. Bu durumda vatandaşlarla sık sık karşı karşıya gelen sürücüler, bıkmış durumda. Sarıyer'de oturan bir yolcu otobüste yaşadıklarını şöyle anlattı: "Sarıyer'de 25 numaralı hattı her gün kullanıyorum. Şoförlerimiz sık sık değiştiği için yolları biz tarif ediyoruz. Ama en ilgincini 30 Ağustos günü 20.20 seferinde yaşadım. Otobüsün tabelası çalışmıyordu. Öndeki cama '25 Hacıosman - Havantepe' yazan bir A4 kağıt yapıştırılmıştı. Ben de hemen girişteki koltukta oturuyordum. Hacıosman metro durağında otobüsün kalkmasını bekliyorduk. Otobüse şoförle birlikte amir de bindi. Amir 'Yolu bilen var mı?' diye sordu. Ben yardım edebileceğimi söyledim. Amir ise 'Otobüsün tabelası yok, duraklarda Havantepe diye bağırmak gerek, erkek lazım' dedi. Bunun üzerine arkada oturan bir beyle yer değiştirdik ve o hem yol tarif etti hem de duraklarda 'Havantepe' diyerek yolcuları uyardı."

Bazı hatlar tamamen kaldırıldı



İstanbul'un bazı bölgelerinde ise otobüs hatları tamamen kaldırıldı. Sabah işe gitmek için gelen vatandaşlar uzun süre bekledikten sonra durağa asılan kağıttan otobüslerinin hattan kaldırıldığını gördü. Enes A. isimli bir vatandaş, "Yarım saattir durakta bekliyorum uygulamadan baktım orada da çıkmadı. 48Y isimli otobüse biniyordum duraktaki kağıdı görmedim. Sadece bir hat da değil birçok otobüs kaldırılmış ben böyle bir saçmalık görmedim. Sabahın bu saatinde insanları mağdur etmeye hakları yok. Yerine koydukları hatlar da saçma sapan ne yapmaya çalıştıklarını ben anlamadım" diye konuştu.

Özel halk otobüsü şoförlerini kullanıyorlar



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Ve Trafik Komisyonu Üyesi Hamdi Demirhan, İETT'nin açıklarını kapatmak için özel halk otobüsü şoförlerini kullandıklarını söyledi: "Eskiden özel halk otobüsleri ve İETT ayrıydı ve İETT özel halk otobüslerine müdahale edemiyordu. Şu anda özel halk otobüsleri İETT bünyesine geçtiği için artık bir havuz oluştu. Artık adam gönderecekleri zaman kendi adamlarından tasarruf etmek için özel halk otobüslerinin şoförleri müsaitse hemen onları gönderiyorlar. Özel halk otobüslerinin İETT bünyesine girmesiyle öncelikle özel halk otobüsü şoförleri kullanılıyor."

SİSTEM ARTIK TIKANDI



Sistemin tıkandığını anlatan Demirhan, "Sistem yanlış eskiden İETT şoförleri tek bir hattı ezberlerdi ve hep o hatta çalışırdı. Şu an özel halk otobüsünün şoförünü veriyor. İBB'ye ait araçlar arıza yaptığı zaman kendi aracını o hattan çekip özel halk otobüsünün aracını o hatta veriyor. Çok fazla arızalar meydana gelince kendi araçları yatıyor özel halk otobüsleri onların açıklarını kapatmak için bir gün oraya bir gün başka bir yere gönderiliyor" diye konuştu.

Uygulamalar çalışmıyor



İstanbulluların bineceği otobüsle ilgili bilgi aldığı mobil uygulamaların da çalışmadığı öğrenildi. 2013 yılında hizmete açılan MOBİETT bir süredir kapalı. Yerine getirilen "Otobüsüm Nerede" uygulamasın da çalışmadığı öğrenildi.

Saliha Engin