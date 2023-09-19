Bitlis POMEM Müdürü Kaman hayatını kaybetti

Burada yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alınan Kaman'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre beyin kanaması geçiren POMEM Müdür Vekili Kaman, yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti.

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