Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'nin Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 10:38, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 10:39
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan soruşturmada, PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri döneme ait fotoğraf ve bilgi bulunan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 6 ilçede 7 farklı adrese düzenlediği operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Kimlik bilgisi bulunmayan Suriye uyruklu 1 şüpheli ise ilgili birime teslim edildi.
Yapılan aramalarda ele geçen şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.