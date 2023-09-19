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Gönüllü sağlık çalışanları, afetzedelere sağlık hizmeti sunuyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'a 6 Şubat'ta gelen Yeryüzü Doktorları Derneğinin gönüllü sağlıkçıları, afetzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 11:35, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 11:48
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Gönüllü sağlık çalışanları, depremzedelere Umutkent Konteyner Kent'te birinci basamak sağlık hizmeti veriyor.

Konteyner sağlık destek istasyonunda, muayene, müdahale ve eczane odası bulunuyor.

Bu kapsamda aralarında doktor, hemşire ve eczacının yer aldığı 7 sağlık çalışanı ve koordinatörden oluşan 8 kişilik ekip hizmet veriyor.

Depremin ilk gününden itibaren bölgede faaliyet yürüten dernek, 40 bin kişiye sağlık hizmeti verdi.

Dernek koordinatörü Şevval Kendir, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren afetzedelerin yanında olduklarını söyledi.

İki bölgede psikososyal ve sağlık hizmeti sunduklarını aktaran Kendir, "Burada doktor, hemşire, eczacımız ve gönüllülerimizle birlikte toplamda 8 kişilik bir ekiple sağlık istasyonumuzun da bulunduğu Umut Kent'te hizmet vermekteyiz. Şimdiye kadar Adıyaman'daki 40 bin depremzedeye sağlık hizmeti sunduk. Sahada ihtiyaç duyulmaya devam edene kadar burada olacağız." dedi.

Deprem bölgesindeki 185 bin afetzedeye hizmet verildi

Gönüllü doktorlardan Enes Doğan Timurtaş ise derneğin yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösterdiğini belirtti.

Depremden en fazla etkilenen 4 ilde faaliyetlere başladıklarını ve bunu sürdürdüklerini dile getiren Timurtaş, "Yaklaşık 185 bin afetzedenin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. 1. basamak sağlık hizmeti sunuyoruz. Konteyner kentte eczanemiz, muayene ve gözlem odamız bulunmakta, burada afetzedelerin yaralarını sarmaya çalışarak onlara sağlık hizmeti sunmaktayız." diye konuştu.

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