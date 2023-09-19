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25 bin liraya çoban bulunamıyor

Tokat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Köten, deneyimli çoban bulmanın kentin değil, Türkiye'nin büyük sorunu olduğunu belirterek, "Yemesi, konaklaması her şeyi veriyorsunuz. 20-25 bin lira maaş veriyorsunuz ama deneyimli çoban bulamıyorsunuz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 13:50, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 14:40
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Tokat'ta büyükbaş ve küçükbaş sahipleri aylık 20-25 bin lira maaş ile tüm giderleri hayvan sahiplerine olmasına rağmen deneyimli çoban bulmakta zorluk çektiklerini belirtti. Tokat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Köten, "Özellikle son birkaç yıldır, ülke genelindeki en büyük sorunlardan bir tanesi çoban bulma sıkıntısıdır. Şu an çoban bulamadığımız için birçok işletme kapatılıyor. 10-15 yıl önce 'Çoban lazım' dediğimiz zaman çok rahat bir şekilde bulabilirdik. Fakat son yıllarda özellikle 3-5 yıl içinde artık çoban bulma imkanımız hiç kalmadı. Kimse çobanlık yapmak istemiyor. Şu anda da Afgan, Suriyeli, Iraklı insanlar bu işe yöneliyorlar. Fakat buradaki sıkıntımız ise hem çok yüksek fiyatlardan kapı açıyorlar. Hem de 20-25 bin liraya deneyimli çoban bulamıyoruz. Yemesi, konaklaması her şeyi veriyorsunuz ama 20-25 bin lira maaş ile çoban bulamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

'ÇOBANSIZLIK YÜZÜNDEN KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞI BIRAKTIM'

Yurt dışından gelen çobanların deneyimsiz olduğunu söyleyen Köten, "Kendimden bir örnek vereyim, ben hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvancılık yapıyorum. Küçükbaş hayvanlarıma bakan Afgan çobanlarım vardı. Tecrübesiz insanlardı, mecburiyetten dolayı çoban bulmadığım için tutmak zorunda kaldım. Her yıl çok sayıda zayiat veriyorduk, çünkü adam deneyimsiz. Sorduğun zaman 'Ben çobanım' diyor. Deneyimli çoban olmadığı için tutmak zorundasın. İnanın çobansızlık yüzünden küçükbaş hayvancılığı bırakmak zorunda kaldım" diye konuştu.

İŞ GARANTİLİ EĞİTİM ÖNERİSİ

Halk eğitim merkezlerinde çobanlık kursu açılıp çoban yetiştirilebileceğini belirten Köten, "İş garantili eğitimler verilebilir. Çobanlık yapmak isteyenlere kurs açılacak. Sağımından, beslemesine kadar, hastalıklardan anlamasına kadar bir eğitimden geçirilerek iş garantili olacak. Deneyimli eleman olursa sıkıntı yok. Ben 20 bin lira vermeye razıyım. Bununla ilgili ciddi bir çalışma yapılması gerekmektedir" dedi.

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