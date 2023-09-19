Bilecik'te gölette ceset bulundu
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Esere Göleti'nde bir erkek cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 19:42, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 19:58
Esere Göleti'ne balık avlamak için giden S.K. kenarda hareketsiz yatan birini gördü.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri, cesedin Mehmet O'ya ait olduğunu tespit etti.
Mehmet O'nun cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.